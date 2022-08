Stavrovská: Od vzniku úradu absolvovala 35 výjazdov

Bratislava 5. augusta (TASR) - Od vzniku Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím absolvovala jeho komisárka Zuzana Stavrovská 35 výjazdov. Najbližšie výjazdové dni sa uskutočnia v septembri. Komisárka to uviedla pre TASR.



"Výjazdové dni organizujeme od júna 2017 s cieľom posilniť presadzovanie záujmov ľudí so zdravotným postihnutím v spoločnosti," priblížila Stavrovská. Počas výjazdov sa snažia s ľuďmi so zdravotným postihnutím konzultovať problémy, ktoré sa ich týkajú, skúmať ich názory a podporovať ich záujem o verejné otázky.



Najbližšie výjazdové dni sa uskutočnia v septembri v Dubnici nad Váhom a v októbri v Revúcej a Rimavskej Sobote. Počas nich sa tím komisárky stretne so zástupcami miest a zamestnancami štátnych, verejných aj mimovládnych organizácií, pôsobiacich v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím.



Zároveň v každom meste alebo jeho blízkom okolí navštívi komisárka aj dve zariadenia sociálnych služieb či sociálny podnik, chránenú dielňu, prípadne školu. "Obyvatelia môžu prísť osobne podať podnet alebo sa poradiť v súvislosti s ochranou práv ľudí so zdravotným postihnutím," uviedla Stavrovská.