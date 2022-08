Stavrovská: Posudzovanie a vybavovanie podnetu často trvá aj mesiace

Bratislava 6. augusta (TASR) - Posudzovanie a vybavovanie jedného podnetu trvá na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím často aj niekoľko mesiacov. Jednou z príčin je nízky počet zamestnancov. Situáciu by podľa úradu vyriešilo zvýšenie rozpočtu. Pre TASR to uviedla komisárka Zuzana Stavrovská.



Dlhé vybavovanie jednotlivých podnetov je podľa nej predovšetkým následkom dodržiavania zákonných lehôt na vyjadrenie sa orgánom, voči ktorým v jednotlivých podnetoch na úrade konajú. "Niekedy je potrebné ich osloviť v rámci jedného podnetu aj opakovane," vysvetlila komisárka.



V tejto súvislosti upozornila na počet zamestnancov úradu, ktorých je 12. Medzi nimi samotná komisárka, riaditeľka úradu, odborný referent sociálnej práce, šiesti právnici a traja ďalší zamestnanci. "Vzhľadom na širokú pôsobnosť nášho úradu, ktorá sa špecializuje na ochranu ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím, je tento počet nízky," vyhlásila komisárka.



Úrad komisára so zdravotným postihnutím preto požiadal ministerstvo financií o zvýšenie rozpočtu. Vďaka tomu by mohli prijať viac odborných zamestnancov a zefektívniť tak svoju prácu.