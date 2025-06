Stavrovská: Práva osôb so zdravotným postihnutím predstavujú záväzok

Bratislava 25. júna (TASR) - Práva osôb so zdravotným postihnutím predstavujú reálny právny a morálny záväzok štátu a celej spoločnosti rešpektovať dôstojnosť, rovnosť a nezávislosť miliónov ľudí. Pri príležitosti stredajšieho 15. výročia ratifikácie Dohovoru Organizácie Spojených národov (OSN) o právach ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku to uviedla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.



„Dohovor nás vyzýva uznať, že osoby so zdravotným postihnutím sú rovnocennými členmi spoločnosti so všetkými právami, ktoré k tomu patria,“ zdôraznila komisárka. Podotkla, že Slováci sa k dohovoru ako SR prihlásili už pred 15 rokmi, a tým sa zaviazali robiť všetko pre to, aby si svoje záväzky smerujúce k spoločnosti bez bariér splnili.