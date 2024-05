Stavrovská: Úlohou NPM nie je pokutovať, ale identifikovať porušenia

Bratislava 20. mája (TASR) - Úlohou Národného preventívneho mechanizmu (NPM) nie je ukladať pokuty, ale identifikovať porušenia a hľadať riešenie. Upozornila na to to komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská na pondelňajšej tlačovej besede.



Komisárka pripomenula, že Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) vykonáva monitoring dodržiavania ľudských práv v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb, kde sa nachádzajú osoby pozbavené alebo obmedzené na osobnej slobode. Od minulého roka túto pôsobnosť vykonáva okrem dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím aj na základe dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému zaobchádzaniu alebo trestaniu.



Vysvetlila, že úlohou monitorovacieho tímu je identifikovať dané zariadenie, získať o ňom čo najviac informácií, následne pri osobnej návšteve komunikovať s vedením zariadenia a informovať ho o pôsobnosti komisára.



"Pre nás je najdôležitejšie objasniť, aká je naša rola, že my neukladáme žiadne pokuty, ale naším cieľom je identifikovať, k čomu dochádza, ak dochádza k porušovaniu, a hľadať riešenie. Čiže tento národný preventívny mechanizmus má za cieľ preventívne pôsobiť, aby k takémuto dochádzaniu nedošlo," poznamenala.



Medzi porušeniami, ku ktorým podľa tímlíderky NPM Kristíny Čahojovej dochádza, je napríklad bránenie vychádzok pacientom v zariadeniach, odoberanie mobilných telefónov alebo nepodávanie diabetickej stravy pacientom s cukrovkou.



NPM proti mučeniu vznikol na základe Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Slovenská republika Opčný protokol ratifikovala 4. júla 2023.