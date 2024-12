Stavrovská: Výzvou pre ÚKOZP je ovplyvnenie zmien problémových oblastí

Bratislava 26. decembra (TASR) - V tomto roku riešil Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) najviac podnetov za existencie úradu. Aj v roku 2025 bude naďalej pomáhať svojim podávateľom v ich ťažkých životných situáciách. Najväčšou výzvou pre úrad je však snaha o ovplyvnenie legislatívnych zmien na miestach, ktoré sa ÚKOZP podarilo identifikovať ako problematické počas riešenia podnetov jeho podávateľov. V rozhovore pre TASR to uviedla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.



Za pozitívum tohto roku hodnotí komisárka napríklad aktivity v oblasti podporovaného rozhodovania, teda prístupu k pomoci pri uplatňovaní spôsobilosti na právne úkony. Práve podporované rozhodovanie sa má riešiť pri zmene Občianskeho zákonníka. "Úloha podporujúcich osôb je zistiť vôľu podporovanej osoby a ochrániť ju pred podvodníkmi. Ide celkovo o nový prístup k ľuďom s mentálnym postihnutím," vysvetlila komisárka.



Aj v budúcom roku chce ÚKOZP ponúkať ľudskoprávny pohľad na poskytovanie sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti, či usilovať sa presvedčiť a povzbudiť poskytovateľov sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti v rozvíjaní tohto pohľadu v ich činnosti. "Naše skúsenosti totiž ukazujú, že zmena prístupu zariadení veľakrát znamená zmenu k lepšiemu každodennému životu klientov a pacientov týchto zariadení," konštatovala komisárka.



Aktívni budú aj v navštevovaní zariadení sociálnych služieb, s cieľom byť čo najbližšie k ich prijímateľom a reflektovať tak ich potreby a návrhy na zlepšenie kvality poskytovania sociálnej služby. Zameriavať sa budú aj na otázku presadzovania zmeny opatrovníctva tak, aby sa eliminoval počet situácií, keď poskytovateľ sociálnej služby okrem toho, že poskytuje sociálnu službu, je zároveň aj opatrovník prijímateľa sociálnej služby. "Aktívne budeme pristupovať aj k otázke navrátenia spôsobilosti na právne úkony. Prijímateľom sociálnych služieb budeme pomáhať pri uplatňovaní ich spôsobilosti na právne úkony," doplnila komisárka.