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Stavrovská: Zdravotná starostlivosť nie je dôvodom na neprijatie do MŠ
Komisárka pripomenula, že zabezpečenie primeraných úprav nie je prejavom dobrej vôle alebo nadštandardného prístupu, ale právnou povinnosťou.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Potreba zdravotnej starostlivosti nemôže byť sama osebe dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy (MŠ). V stanovisku to skonštatovala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Reagovala tak na opakujúce sa podnety a otázky týkajúce sa tejto problematiky. TASR o tom informovala Anna Morávková z Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP).
„Samotná potreba pomoci pri liečebnom režime alebo zdravotnej starostlivosti nemôže byť dôvodom, aby dieťa zostalo mimo MŠ. Každý prípad treba individuálne posúdiť a hľadať riešenie, ktoré dieťaťu umožní bezpečne sa zúčastňovať predprimárneho vzdelávania,“ uviedla komisárka. Poukázala na to, že právna úprava vytvára mechanizmy, ktoré umožňujú zabezpečovať individuálne zdravotné potreby dieťaťa aj počas pobytu v MŠ. Školský zákon zároveň umožňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckym pracovníkom, ktorý môže pôsobiť aj v MŠ.
Stanovisko vychádza z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý deťom so zdravotným postihnutím zaručuje právo na inkluzívne vzdelávanie bez diskriminácie a na primerané úpravy podľa ich individuálnych potrieb. Komisárka pripomenula, že zabezpečenie primeraných úprav nie je prejavom dobrej vôle alebo nadštandardného prístupu, ale právnou povinnosťou. Ich neposkytnutie môže predstavovať diskrimináciu z dôvodu zdravotného postihnutia.
Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa je preto potrebné individuálne posúdiť jeho potreby a možnosti zabezpečenia primeraných úprav. MŠ, jej zriaďovateľ a ďalšie dotknuté subjekty majú spolupracovať pri hľadaní riešenia, ktoré dieťaťu umožní bezpečne sa zúčastňovať predprimárneho vzdelávania. O inom postupe možno podľa stanoviska uvažovať až v prípade, ak ani po využití dostupných zákonných možností nie je objektívne možné zabezpečiť zdravotné potreby dieťaťa bez neprimeraného zásahu do práv a bezpečnosti ostatných osôb. Takýto záver však nemožno urobiť paušálne iba na základe diagnózy dieťaťa alebo samotnej potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti počas pobytu v MŠ.
„Samotná potreba pomoci pri liečebnom režime alebo zdravotnej starostlivosti nemôže byť dôvodom, aby dieťa zostalo mimo MŠ. Každý prípad treba individuálne posúdiť a hľadať riešenie, ktoré dieťaťu umožní bezpečne sa zúčastňovať predprimárneho vzdelávania,“ uviedla komisárka. Poukázala na to, že právna úprava vytvára mechanizmy, ktoré umožňujú zabezpečovať individuálne zdravotné potreby dieťaťa aj počas pobytu v MŠ. Školský zákon zároveň umožňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckym pracovníkom, ktorý môže pôsobiť aj v MŠ.
Stanovisko vychádza z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý deťom so zdravotným postihnutím zaručuje právo na inkluzívne vzdelávanie bez diskriminácie a na primerané úpravy podľa ich individuálnych potrieb. Komisárka pripomenula, že zabezpečenie primeraných úprav nie je prejavom dobrej vôle alebo nadštandardného prístupu, ale právnou povinnosťou. Ich neposkytnutie môže predstavovať diskrimináciu z dôvodu zdravotného postihnutia.
Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa je preto potrebné individuálne posúdiť jeho potreby a možnosti zabezpečenia primeraných úprav. MŠ, jej zriaďovateľ a ďalšie dotknuté subjekty majú spolupracovať pri hľadaní riešenia, ktoré dieťaťu umožní bezpečne sa zúčastňovať predprimárneho vzdelávania. O inom postupe možno podľa stanoviska uvažovať až v prípade, ak ani po využití dostupných zákonných možností nie je objektívne možné zabezpečiť zdravotné potreby dieťaťa bez neprimeraného zásahu do práv a bezpečnosti ostatných osôb. Takýto záver však nemožno urobiť paušálne iba na základe diagnózy dieťaťa alebo samotnej potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti počas pobytu v MŠ.