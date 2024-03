Stavrovská:Štát má zabezpečiť pomoc rodinám opatrujúcim znevýhodneného

Bratislava 25. marca (TASR) - Štát by mal zabezpečiť dostatočnú podporu, aby sa rodiny dokázali postarať o svojho príbuzného so zdravotným znevýhodnením. Upozornila na to komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská po pondelkovom rokovaní okrúhleho stola odborníkov, ktorý zorganizovala predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková. Jeho účastníci apelovali na potrebu zlepšiť systém podpory a pomoci pre ľudí so zdravotným znevýhodneným.



Stavrovská vidí veľký priestor na skvalitnenie vo forme komunitných služieb vrátane odľahčovacej služby. "Vítam aj vyhlásenie o tom, že odľahčovacia služba má byť financovaná pri starostlivosti o maloleté deti zo strany štátu, čo prezentoval minister práce. V tomto smere treba pokračovať ďalej, aby táto služba bola platená aj pre osoby, ktoré sa starajú o dospelých ľudí so zdravotným postihnutím. Kde je vyťaženosť určite v nemalej miere rovnaká," podotkla.



Holečková potvrdila, že KDH na najbližšie rokovanie parlamentu predloží avizovaný legislatívny návrh, ktorý má zabezpečiť, aby sa príspevok na opatrovanie pre opatrovateľa nekrátil. "Je na čase odhodiť politické tričká a začať v oblasti pomoci rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi a dospelými ťahať za jeden povraz. Mrzí ma preto, že pozvanie na náš okrúhly stôl neprijali zástupcovia ministerstva práce a koaličných strán," poznamenala.



Poslankyňa parlamentu Anežka Škopová (klub Slovensko, KÚ, Za ľudí) doplnila, že plánujú na rokovanie predložiť opatrenia na pomoc rodinám s deťmi aj rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Veronika Veslárová deklarovala, že hnutie urobí všetko pre to, aby docielila lepší život pre osoby so zdravotným znevýhodnením.



Združenie samosprávnych krajov (SK8) zároveň upozornilo, že samosprávy sú najväčšími poskytovateľmi pobytových sociálnych služieb a bez dodatočných zdrojov si nevedia poradiť. "Navrhujeme, aby bola zadefinovaná minimálna sieť sociálnych služieb, aby boli zadefinované povinnosti štátu, samospráv, vyšších územných celkov aj občanov. Aby sme mohli mať sociálne služby spravodlivo financované, aby mohli byť dostupné a najmä, aby boli kvalitné," skonštatovalo.