Stáž v parlamente sa začne v októbri, prijali na ňu 43 vysokoškolákov

Bratislava 1. augusta (TASR) - Na stáž do Kancelárie Národnej rady (NR) SR bolo prijatých 43 vysokoškolákov. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Na stáž sa prihlásilo 158 vysokoškolákov, vybraní študenti na ňu nastúpia 1. októbra 2020. Trvať bude do 31. mája 2021.



Stážisti pôsobia na sekretariátoch výborov parlamentu a na vybraných odboroch Kancelárie NR SR. Povinnosti a úlohy stážistu závisia od agendy pracoviska, na ktorom študent pôsobí. "Študenti spravidla vyhľadávajú, triedia a vyhodnocujú rôzne údaje potrebné pre prácu NR SR a jej kanceláriu, prekladajú informácie z cudzích jazykov či vypomáhajú počas podujatí organizovaných Kanceláriou NR SR," napísala kancelária.



Na stáž sa mohli prihlásiť študenti do 27 rokov, ktorí sú aspoň v druhom ročníku vysokoškolského štúdia prvého stupňa. Doteraz absolvovalo stáž viac ako 700 študentov, na jeseň otvorí Kancelária NR SR jej 23. ročník.