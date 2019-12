Sťažnosť vo veci Ivana L. je na Krajskom súde v Bratislave

Bratislava 22. decembra (TASR) - Na Krajský súd (KS) v Bratislave už bolo doručené odvolanie Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave proti júnovému rozhodnutiu Okresného súdu (OS) v Bratislave III, ktorý konanie vo veci obžalovaného exriaditeľa SIS Ivana L. a spol. v kauze zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny prerušil.



"Predseda senátu OS Bratislava III predložil 12. decembra odvolaciemu KS v Bratislave spisový materiál v trestnej veci obžalovaného I. L. spolu so sťažnosťou KP v Bratislave proti uzneseniu OS Bratislava III z 21. júna o prerušení veci na rozhodnutie o tejto sťažnosti," uviedol pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak. Ako dodal, ešte predtým z procesných dôvodov súd rozhodol opatrením v novembri, že proti obžalovanému Ľubošovi K. sa bude konať ako proti ušlému, pretože sa pobytom v cudzine vyhýba trestnému konaniu.



Ľuboš K. by sa mal nachádzať v africkom Mali, kde pôvodne mal byť podľa oficiálnych informácií najskôr vo vydávajúcej väzbe, potom na slobode. Napokon mal byť unesený a podľa júnových informácií denníka Sme je znovu na slobode. Kosíka v minulosti právoplatne odsúdil Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) na 18-ročný trest odňatia slobody.



Senát OS Bratislava III rozhodol 21. júna na neverejnom zasadnutí o návrhu obhajoby na prerušenie trestného konania tak, že v trestnej veci obžalovaného Ivana L. a spol. pre trestný čin zavlečenia do cudziny trestné konanie prerušuje a predloží Súdnemu dvoru Európskej únie (EÚ) na rozhodnutie prejudiciálne otázky.



Súd, ako objasnil Adamčiak, podľa príslušných paragrafov Trestného poriadku účinného do 31. decembra 2005 trestné konanie prerušil a požiadal Súdny dvor Európskej únie o rozhodnutie o predbežnej otázke, pretože považuje jeho stanovisko za nevyhnutné pre ďalší procesný postup vo veci. "OS Bratislava III zároveň požiada Súdny dvor EÚ o prejednanie prejudiciálneho návrhu v rámci naliehavého konania, pretože ide o vec súvisiacu so zatýkacím rozkazom," dodal Adamčiak.



Proces v prípade obžalovaného exriaditeľa SIS a spol. na OS Bratislava III nebol dlhšie vytýčený z dôvodu, že dvaja členovia senátu ako sudcovia prísediaci sa po uskutočnení ich previerky Národným bezpečnostným úradom začali len na jeseň minulého roka oboznamovať s rozsiahlym spisovým materiálom.



Plénum Ústavného súdu SR koncom mája 2017 potvrdilo aprílové rozhodnutie Národnej rady SR o zrušení tzv. Mečiarových amnestií z 3. marca a 7. júla 1998 a milosti exprezidenta Michala Kováča svojmu synovi z 12. decembra 1997. Za uznesenie hlasovalo 129 členov snemovne zo 144 prítomných. Právomoc zrušiť protiprávne amnestie či individuálne milosti prezidenta dala parlamentu zmena Ústavy SR.