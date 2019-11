Sťažnosťou bosa takáčovcov voči väzbe sa bude zaoberať Najvyšší súd SR

Bratislava 18. novembra (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR bude v najbližšom období rozhodovať nielen o sťažnostiach vo veci väzobného stíhania 13 obvinených členov bratislavskej skupiny takáčovcov, ale už aj ich bosa Ľubomíra K. Sťažnosť Ľubomíra K. alias Kudlu, ktorého na začiatku novembra zobral do väzby Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, napadla do senátu NS SR v pondelok. NS SR po naštudovaní spisového materiálu rozhodne na neverejnom zasadnutí. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



NS SR v prípadoch sťažností nemá zákonnú lehotu, mal by však rozhodovať bezodkladne. Rovnako na neverejnom zasadnutí sa bude rozhodovať o sťažnostiach 13 takáčovcov. Ich sťažnosť napadla na NS SR vo štvrtok (14. 11.)



Ľubomíra K. zadržali príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) 2. novembra, keď ho obvinili pre podozrenie z objednania si úkladnej vraždy Romana Krajčiho. Následne ho ŠTS 4. novembra zobral do väzby. Sudca vyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý žiadal všetky tri dôvody väzby, len sčasti. "Obvineného zobral do väzby z dôvodu, že by mohol svojím konaním pôsobiť alebo ovplyvňovať svedkov a spoluobvinených, ako aj iným spôsobom mariť trestné konanie. Podal som sťažnosť," konštatoval prokurátor.



Podľa polície si mal Kudla v roku 2006 objednať vraždu Krajčiho, ktorého mala v Prievidzi zavraždiť zločinecká skupina, tzv. šátorovci. Keď vystupoval z auta na dvore rodinného domu, vrahovia na neho vypálili 15 rán zo samopalu. Deväť zasiahlo telo, ďalších päť bolo z boku do hlavy. Jedna rana bola takzvanou ranou istoty, ktorou vrah zasiahol Krajčiho priamo do čela.



Zadržaniu bosa skupiny pár dní predtým predchádzala akcia NAKA pod krycím názvom Apač, v rámci ktorej pôvodne zadržali až 19 členov takáčovcov. Trinásti obvinení skončili vo väzbe pre rôznu násilnú trestnú činnosť, ako napríklad založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, hrubý nátlak, vydieranie či nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami. Je medzi nimi aj obhajca z Bratislavy, ktorý mal byť podľa polície činný pre skupinu.



Ľubomíra K. a ďalších 12 členov skupiny zadržala polícia už na začiatku roka 2017. Obvinila ich vtedy z viacerých trestných činov. Napokon sa Kudla dostal v roku 2017 po rozhodnutí ŠTS na slobodu na kauciu vo výške 100.000 eur.



Takáčovci pôsobili najmä v bratislavskom Ružinove, ale aj Petržalke a v centre hlavného mesta od 90. rokov 20. storočia. Zameriavali sa na výpalníctvo, gastronomické služby, ale aj herne a iné. Neskôr začali pôsobiť aj na území Trnavského a Nitrianskeho kraja. Po smrti zakladateľa skupiny Jána Takáča v júli 2003, zavraždení Róberta Pála a zastrelení Jozefa Surovčíka v Senci sa stal údajným bosom skupiny Ľubomír K.



Popri skupinách tzv. sýkorovcov, piťovcov a slobodovcov boli takáčovci považovaní za najsilnejšiu skupinu operujúcu v rámci hlavného mesta.