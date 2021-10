VIDEO: Štefana Á., obžalovaného v kauze zmeniek, odsúdili na 13 rokov

Bratislava 12. októbra (TASR) - Na 13-ročný trest odňatia slobody odsúdil senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku Štefana Á., obžalovaného v kauze falšovania dvoch televíznych zmeniek TV Markíza. Trest by si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Obžalovaný ani jeho obhajca Štefan Neszméry sa na vyhlásení verdiktu nezúčastnili.



Zároveň obžalovanému uložil peňažitý trest vo výške 5000 eur a ochranný dohľad. Pokiaľ by ho nezaplatil, súd určil náhradný trest v rozmedzí päť mesiacov väzenia. Súd ho uznal za vinného za obzvlášť závažný trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov spolupáchateľstvom. Voči verdiktu sa dá odvolať v zákonnej lehote. "Tento senát verí slovenským znalcom. Závery znalcov neboli spochybnené," zdôvodnil rozhodnutie rozsudku predseda trojčlenného senátu ŠTS. Pôvodne prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta navrhoval Štefanovi Á. 14 rokov odňatia slobody, ktoré si mal odpykať v ústave so stredným stupňom stráženia. Vo veci sa pojednávalo takmer rok. Šanta ani právni zástupcovia TV Markíza sa zatiaľ nevyjadrili, či sa odvolajú.



"Sme vo troch štvrtinách víťazného ťaženia," povedal Šanta s tým, že si nechá zákonnú lehotu na to, či sa voči verdiktu odvolá. Predpokladá, že obžalovaný a obhajca sa odvolajú, čiže vecou sa bude zaoberať v budúcnosti Najvyšší súd SR. "Akceptujeme rozhodnutie súdu," povedal na margo rozsudku právny zástupca TV Markíza. Uviedol, že obžalovaný má právo sa nezúčastniť na vyhlásení verdiktu, čo sa stáva aj v iných procesoch.







Obžalobu v tejto veci podal prokurátor Šanta 22. júna minulého roku. Obžalovaný doteraz svoju vinu popiera. ŠTS ukončil dokazovanie v prípade 28. septembra. Čítali sa písomné dôkazy, ktoré navrhol prokurátor Šanta, ako aj obhajca Neszméry. Malo ísť o dôkazy - tajné správy Slovenskej informačnej služby (SIS) k existencii zmeniek



Šanta na poslednom pojednávaní zdôraznil, že miera zavinenia u obžalovaného bola neporovnateľne nižšia ako u odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera a bývalého riaditeľa TV Markíza Pavla Ruska v kauze zmeniek.



Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky v sume 34,5 milióna eur nesfalšoval a sú pravé. V minulosti figuroval ako obvinený v kauze, v ktorej v januári Najvyšší súd SR právoplatne odsúdil Ruska a Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody. Štefana Á., označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, napokon vylúčili na samostatné konanie. Počas procesu s odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.