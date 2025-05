Štefana H. oslobodil spod obžaloby v kauze schvaľovania ruskej agresie

Pezinok 30. mája (TASR) - Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku oslobodil bývalého predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR a exministra spravodlivosti Štefana H. spod obžaloby v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine. Stíhaný skutok podľa sudcu Jána Buvalu nie je trestným činom. Obžaloba bola podaná pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia a prečin schvaľovania trestného činu. Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné. Prokurátor avizoval podanie odvolania.



„Obžalovaný po celý čas nepopieral konanie, ktoré mu bolo kladené v obžalobe za vinu. Prezentoval však vlastný názor na hodnotenie tejto situácie,“ priblížil Buvala v odôvodnení rozhodnutia. Poukázal pritom na tvrdenie Štefana H., ktorý odmietol hanobenie ukrajinského národa. Samosudca zároveň zdôraznil, že rozhodnutie súdu neznamená schvaľovanie alebo odobrovanie výrokov Štefana H.



V prípade prečinu schvaľovania trestného činu je podľa sudcu potrebné najskôr vedieť, či schvaľovaný skutok predstavuje trestný čin. Samosudca poukázal na to, že dotknuté strany konfliktu na Ukrajine nie sú signatármi Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu. ŠTS zároveň podľa jeho názoru nie je spôsobilý riešiť predbežnú otázku o tom, či sa dotknutý štát dopustil aktu agresie. Poukázal tiež na neexistenciu rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN o agresii.



Obžalovaný trval od začiatku súdneho procesu na svojej nevine. Obžaloba je podľa jeho právneho zástupcu Jána Foltána politicky motivovaná. Považuje ju za nezákonnú a nedôvodnú. Na aprílovom hlavnom pojednávaní zdôraznil, že z vymedzeného skutku nevyplýva, že by jeho klient hanobil ukrajinský národ.



Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu v júni 2023. Skutok sa týka vyjadrenia Štefana H. krátko po začiatku ruskej agresie na Ukrajine. Štefan H. podľa obžaloby na sociálnej sieti napísal, že by urobil to isté, čo ruský prezident Vladimir Putin, pričom hovoril o pacifikácii nacistov.