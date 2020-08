Banášov román o Štefánikovi vyšiel v USA

Bratislava 11. augusta (TASR) – Vydavateľstvo Hybrid Global Publishing v New Yorku v spolupráci s vydavateľstvom Global Slovakia uviedlo na americký trh román slovenského autora Jozefa Banáša Prebijem sa! Štefánik – Muž železnej vôle. Román vyšiel pod názvom Milan Rastislav Štefánik: A Man of Iron Will. O preklad sa postaral James Sutherland-Smith.



Príbeh najväčšieho Slováka vyšiel v USA s predslovom Slovákov Miroslava Musila a Pavla Kanisa a Američanov Kevina J. McNamaru a Michaela J. Kopanica, Jr.



„Považujem skutočnosť, že slovenský autor vyšiel v USA, neviem či to nie je po prvý krát, za skvelú správu pre slovenskú literatúru. Som potešený a poctený, chcem poďakovať všetkým skvelým ľuďom v Spojených štátoch, ktorí k tomuto úspechu pomohli," uviedol pre TASR Banáš.



Ďalej podotkol, že mať v USA knihu s predslovmi politológa a špičkového odborníka na československé dejiny Kevina J. McNamaru z Filadelfie a Michaela J. Kopanica Jr., profesora Univerzity v Marylande, je veľká česť.



„Štefánik je dôkazom, že aj príslušník malého národa môže svojou vôľou siahnuť na svetové méty," poznamenal autor. „Teším sa o to viac, že táto úžasná správa prichádza v roku, v ktorom si pripomíname 140 rokov od narodenia veľkého syna nášho národa," uzavrel Banáš.



Román Prebijem sa! Štefánik – Muž železnej vôle prinieslo na knižné pulty vydavateľstvo Ikar v roku 2018. Historický román sa na Slovensku stal odporúčanou literatúrou, získal tri literárne a dve komerčné ceny. Vyšiel aj v Česku a do konca tohto roka vyjde v Rusku a v Srbsku.