Hlavné investície v Brezovej pod Bradlom v roku 2020 budú na Bradle

Brezová pod Bradlom 4. januára (TASR) – V rámci schváleného rozpočtu v Brezovej pod Bradlom na rok 2020 budú investície mesta smerovať najmä na Bradlo, kde stojí Mohyla Milana Rastislava Štefánika. TASR o tom informoval primátor mesta Jaroslav Ciran.



Mesto plánuje postaviť na Bradle priestory infobodu a zrekonštruovať strážnicu – chatu Bradlo. Investície budú financované z finančných prostriedkov mesta a z rezervy Úradu vlády SR. "Ide o investície do strážnice – chaty Bradlo v celkovej výške približne 205.000 eur a náklady na vybudovanie nového turistického centra Infopointu sú plánované vo výške 271.000 eur," uviedol Ciran.



Podľa projektu bude objekt infobodu plniť v rámci areálu mohyly úlohu zázemia na úrovni zodpovedajúcej významu pamätníka. "Súčasťou stavby má byť priestor približne pre 25 ľudí a samostatný priestor pre sociálne zariadenia. Pôjde o minimalistickú architektúru zasadenú do svahu masívu Bradla, ktorá svojou polohou bude plne rešpektovať dominantné umiestnenie pamätníka v krajine," uvádza sa v projekte.



Začiatok rekonštrukcie chaty a výstavby infobodu je plánovaný začiatkom jari. "Na tieto projekty už prebehla verejná súťaž a sú vybraní dodávatelia. V súčasnosti sa ukončuje proces získania stavebného povolenia. Predpokladaný termín ukončenia prác pri turistickom informačnom centre je deväť mesiacov od začiatku stavby a pri chate Strážnica je rekonštrukcia naplánovaná na pol roka. Ak všetko pôjde podľa plánov, chata by mohla byť k dispozícii koncom letných mesiacov, prípadne na začiatku jesene," doplnil primátor.