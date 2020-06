140. výročie narodenia Štefánika oslávime aj výstavou v Košariskách

Košariská 27. júna (TASR) – Súčasťou osláv 140. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika bude aj výstava s názvom Reflexie domoviny. Informovala o tom riaditeľka Slovenského národného múzea – Múzea Slovenských národných rád Alena Petráková.



Výstava, ktorá bude inštalovaná v priestoroch evanjelického kostola v Košariskách od 21. júla, bude predstavovať Štefánika v inej podobe, ako sme zvyknutí. "Predstaví jeho vzťah k domovine a jeho prepojenie na rodný kraj. Bude vychádzať zo zbierok, ktoré sa zachovali v pozostalosti Štefánika," uviedla Petráková.



Ako doplnila, ide o zbierky, ktoré si nosil so sebou. "A to nielen do Prahy počas štúdií, ale aj neskôr, keď išiel pracovať do Paríža na pozíciu astronóma," doplnila riaditeľka múzea.



Kurátorkou výstavy bude historička Slovenského národného múzea - Etnografického múzea v Martine Eva Králiková, ktorá dlhé roky spravovala zbierkový fond Štefánika v múzeu v Martine, kde je časť jeho pozostalosti uložená.