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Štefánik v USA: Jeho život a dielo približuje výstava v Iowe
Otvorenie výstavy bolo zároveň podnetom pre diskusiu o možnostiach ďalšej spolupráce medzi SNM a National Czech & Slovak Museum & Library.
Autor TASR
Bratislava/Cedar Rapids 12. novembra (TASR) - Život a dielo Milana Rastislava Štefánika môžu v týchto dňoch spoznať i v americkom štáte Iowa. V meste Cedar Rapids a tamojšom National Czech & Slovak Museum & Library - múzeu a knižnici približujúcej českú a slovenskú kultúru, prezentuje Slovenské národné múzeum (SNM) výstavu „Milan Rastislav Štefánik. The General - The Liberator“.
„Jednu z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín predstavujeme v celej šírke Štefánikovho života - ako vedca, astronóma, cestovateľa, fotografa, diplomata, vojaka i jedného z kľúčových predstaviteľov československého zahraničného odboja,“ upozornila generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová, ktorá bola pri slávnostnom otvorení výstavy v piatok 6. novembra. Pre verejnosť je výstava prístupná do 9. mája 2027.
Bernátová upozornila, že USA nie sú v Štefánikovom príbehu iba miestom súčasnej prezentácie. „Štefánik navštívil Spojené štáty opakovane. Mimoriadny význam mala jeho misia v roku 1917, počas ktorej pôsobil medzi českými a slovenskými krajanmi, získaval podporu pre československý zahraničný odboj a podieľal sa na nábore dobrovoľníkov,“ pripomenula.
Otvorenie výstavy bolo zároveň podnetom pre diskusiu o možnostiach ďalšej spolupráce medzi SNM a National Czech & Slovak Museum & Library. Zástupcovia oboch inštitúcií hovorili o prepojení prostredníctvom odborných, výstavných, vzdelávacích a prezentačných aktivít, ktoré by mohli prinášať slovenské kultúrne dedičstvo americkému publiku aj krajanskej komunite.
„Jednu z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín predstavujeme v celej šírke Štefánikovho života - ako vedca, astronóma, cestovateľa, fotografa, diplomata, vojaka i jedného z kľúčových predstaviteľov československého zahraničného odboja,“ upozornila generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová, ktorá bola pri slávnostnom otvorení výstavy v piatok 6. novembra. Pre verejnosť je výstava prístupná do 9. mája 2027.
Bernátová upozornila, že USA nie sú v Štefánikovom príbehu iba miestom súčasnej prezentácie. „Štefánik navštívil Spojené štáty opakovane. Mimoriadny význam mala jeho misia v roku 1917, počas ktorej pôsobil medzi českými a slovenskými krajanmi, získaval podporu pre československý zahraničný odboj a podieľal sa na nábore dobrovoľníkov,“ pripomenula.
Otvorenie výstavy bolo zároveň podnetom pre diskusiu o možnostiach ďalšej spolupráce medzi SNM a National Czech & Slovak Museum & Library. Zástupcovia oboch inštitúcií hovorili o prepojení prostredníctvom odborných, výstavných, vzdelávacích a prezentačných aktivít, ktoré by mohli prinášať slovenské kultúrne dedičstvo americkému publiku aj krajanskej komunite.