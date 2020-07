Štefánikov odkaz by sme si mali pripomínať neustále, tvrdí Milanová

Košariská 21. júla (TASR) – Milan Rastislav Štefánik je politik nielen slovenského, ale aj európskeho a svetového formátu. Jeho odkaz by sme si nemali pripomínať iba počas týchto sviatočných dní, ale mali by sme ho nosiť v srdci každý jeden deň nášho života. Uviedla to ministerka kultúry Natália Milanová v Košariskách, rodnej obci Štefánika v okrese Myjava pri príležitosti osláv 140. výročia jeho narodenia.



Ministerka ho vníma ako vzor, ale dôležité, čo pripomína, je fakt, že to bol predovšetkým človek z mäsa a kostí. "Mal v sebe nesmiernu mieru chcenia, čo jasne dokumentuje aj jeden z jeho výrokov - 'Prebijem sa, lebo sa prebiť chcem'. Musím povedať, že je to taký štartér, ktorý by si mal každý jeden z nás uvedomiť, aj keď sa niekomu aktuálne v živote nedarí tak, ako by chcel. Aj Štefánik sa počas svojho života boril so zdravotnými problémami, napriek tomu precestoval takmer celý svet. Dokázal ovládať európsku diplomaciu, dokázal vybudovať Československé légie, ktoré nás posunuli k spoločného štátu," uviedla Milanová.



Ako doplnila, pri tomto všetkom si stále zachovával hravosť chlapca. "Jeho kúzelné triky, ktorými bavil spoločnosť, boli všeobecne vyhlásené. Chcela by som všetkým ľuďom odkázať, aby sme jeho odkaz 'Veriť, milovať, pracovať' nosili v sebe. Myslím si, že na Slovensku nám potom bude sveta žiť," doplnila ministerka kultúry.