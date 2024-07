Prieskum: Najlepšou zahraničnou političkou je pre Čechov opäť Čaputová

Praha 9. júla (TASR) - Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa v júnovom prieskume českého analytického ústavu STEM stala najlepšie hodnotenou zahraničnou političkou spolu s pápežom Františkom. Kladne ju vníma 68 percent Čechov. Hodnotenie jej nástupcu Petra Pellegriniho je výrazne horšie. Výsledky prieskumu ústav zverejnil v utorok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Čaputová dosiahla v tohtoročnom prieskume ešte o tri percentuálne body lepší výsledok než vlani, i keď už vtedy sa umiestnila na prvej priečke. "K novému slovenskému prezidentovi Petrovi Pellegrinimu česká verejnosť taká ústretová nie je: kladný názor naňho vyjadrilo 38 percent opýtaných," spresnili výskumníci zo STEM.



Pápež František v prieskume získal podporu 62 percent respondentov, francúzsky prezident Emmanuel Macron 48 percent a nad 40 percent sa dostal aj americký prezident Joe Biden. V porovnaní s minulým rokom sa zhoršilo vnímanie prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, a to o osem percentuálnych bodov na 38 percent. Dlhodobo najhoršie Česi vnímajú ruského prezidenta Vladimira Putina, jeho podpora je rovnako ako vlani 13 percent.



Česi v prieskume hodnotili aj vzťah k ostatným krajinám. Na prvom mieste sa v rebríčku pravidelne umiestňovalo Slovensko, jeho hodnotenie sa však tento rok mierne zhoršilo. Jednotkou alebo dvojkou ho ohodnotilo 71 percent ľudí, čo je o štyri percentuálne body menej než vlani. Naopak pribudlo Čechov, ktorí Slovensko oznámkovali štvorkou alebo päťkou. V celkovom hodnotení tak SR predbehlo Rakúsko.



Na treťom mieste skončilo Švajčiarsko, nasledovali Taliansko, Poľsko a Holandsko. Na poslednom mieste s 12 percentami skončila Palestína, 15 percent získalo Rusko, ktoré je zároveň krajinou s najvyšším počtom negatívnych hodnotení. Rovnako ako vlani klesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom podiel sympatií k Ukrajine, a to na 29 percent. Výskumníci podotkli, že hodnoty sa tak vrátili takmer na úroveň pred začiatkom invázie.



Výskumný ústav STEM pravidelne od polovice 90. rokov sleduje vzťah obyvateľov ČR k vybraným krajinám v Európe aj vo svete a tiež k vybraným zahraničným politikom. Na prieskume, ktorý sa uskutočnil od 10. do 17. júna, sa zúčastnilo 1032 respondentov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)