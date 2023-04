Sloboda zvierat: Šteňatá z množiarní majú ochorenia a slabú imunitu

Bratislava 24. apríla (TASR) - V bezpapierových chovoch psov dochádza k bezcieľnemu, nesledovanému a často vzájomnému príbuzenskému množeniu. U šteniat tak potom vznikajú kĺbové či nádorové ochorenia. Majú aj slabú imunitu, ktorá je dôsledkom skorého odstavenia od matiek. Pre TASR to uviedlo občianske združenie Sloboda zvierat.



Množenie bezpapierových zvierat sa deje na viacerých úrovniach. "V princípe je však zlé, či ide o chov niekoľkých jedincov na občasné privyrobenie si alebo masových producentov. Krížencov, ktoré čakajú na nový domov, sú plné útulky," skonštatovalo združenie. V súvislosti s množiarňami poukazuje na množstvo geneticky prenosných ochorení, nízku kvalitu života psov a ich krátkovekosť.



"Tieto prípady vidíme denne v našom útulku, kde zachraňujeme zvieratá zo skrachovaných množiarní. Ich liečba je náročná po všetkých stránkach," tvrdí Sloboda zvierat. Psy z množiarní môžu byť podľa nej adoptované len do rodín, ktoré akceptujú ich zdravotný aj psychický stav a s tým súvisiace komplikácie.



Pri kúpe psa cez internetové bazáre združenie radí overiť si na vlastné oči, z akých podmienok pochádza. "Fotografie šteniatok s rodičmi v domácom prostredí, či už na gauči alebo v upravenej záhrade, sú často vzdialené od skutočnosti, v akých zvieratá žijú," skonštatovali.



Sloboda zvierat vysvetľuje, že množitelia využívajú na chov provizórne priestory, ako napríklad vlastnoručne vyrobené klietky, koterce, šopy, pivnice, z ktorých zvieratá nevidia denné svetlo. Nemajú tiež voľný pohyb, socializáciu a primeranú výživu. Problémom je podľa združenia aj predaj bezpapierových krížencov, ktoré sú ponúkané a vydávané za konkrétne plemená. "Jedinou zárukou čistokrvnosti je preukaz pôvodu/rodokmeň, kde je línia chovu riadne odsledovaná do niekoľkých predošlých generácií," uviedlo. Ľudí upozorňuje, že kúpou takéhoto psa podporujú tento biznis náhodne alebo cielene.



Sloboda zvierat chce pripomienkovať návrh novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý ma množiarne obmedziť. Do parlamentu predložili nezaradení poslanci Monika Kozelová, Ján Mičovský a Jaromír Šíbl. "Napriek tomu, že vítame ich iniciatívu, navrhovaná právna úprava je nedostatočne spracovaná tak, aby bola efektívna," poznamenala. Spolu s občianskou iniciatívou Zvierací ombudsman pripravuje v týchto dňoch pozmeňovací návrh.