Šteňo: Lekárske fakulty nestačí dofinancovať

Bratislava 28. októbra (TASR) - Lekárske fakulty v súčasnosti nestačí len dofinancovať, ale nutné je aj zlepšiť podmienky na výučbu klinických predmetov. Pre TASR to uviedol dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave Juraj Šteňo. Reagoval tak na zámer ministerstva financií uvoľniť financie na zvýšenie počtu slovenských medikov.



"Redukcia lôžok na klinikách LF UK v Univerzitnej nemocnici Bratislava, na ktoré sú prijímaní pacienti, už ohrozuje praktickú výučbu klinických premetov natoľko, že to nedokážeme vykompenzovať ani výrazným rozšírením virtuálnej a simulačnej výučby," skonštatoval.



Dekan poukázal, že v priebehu ostatných rokov sa počet pacientov prijímaných na kliniky rapídne znížil, keďže veľa lôžok sa nevyužíva v dôsledku nedostatku sestier. "Takto je ohrozená kvalita klinickej výučby, lebo sú limitované možnosti styku študentov s pacientmi prostredníctvom klinického pedagóga," vysvetlil.



Zámer uvoľniť peniaze, aby sa školám vynahradili straty z príjmov za zahraničných medikov, LF UK víta. Do prvého ročníka v budúcom akademickom roku by bolo podľa Šteňa možné prijať najviac 50 študentov všeobecného lekárstva s výučbou v slovenskom jazyku navyše. "Pričom by sa o niečo znížil počet študentov v anglickej výučbe," ozrejmil.



Na zníženie počtu absolventov, ktorí odchádzajú do zahraničia, je okrem zvýšenia počtu študentov podľa neho treba urobiť aj ďalšie opatrenia. "Predovšetkým treba revitalizovať činnosť kliník LF UK, v ktorých sa v súčasnosti vykonáva výučba klinických predmetov, a čo najskôr začať stavať novú komplexnú univerzitnú nemocnicu na Rázsochách," dodal.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) avizoval, že počet slovenských medikov na lekárskych fakultách by sa mohol zvýšiť o stovky. Deklaroval, že rezort uvoľní peniaze, aby sa školám vynahradili straty z príjmov za zahraničných medikov. Má ísť o milióny eur.