< sekcia Slovensko
Števček: Najväčšou výzvou nielen pre UK je umelá inteligencia
Tieto trendy musia podľa jeho slov efektívne pretaviť do činnosti, no nezabúdať pritom na otázku kvality.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Najväčšou výzvou nielen pre Univerzitu Komenského (UK) v Bratislave, ale pre všetky vzdelávacie a vedecké inštitúcie je umelá inteligencia. Pre TASR to uviedol rektor najväčšej slovenskej univerzity Marek Števček.
„Myslím, že nás čaká nebývalá zmena vzdelávania i vedeckej činnosti, ktorá zbúra existujúcu paradigmu toho univerzite ‚známeho‘ prostredia. Obzvlášť závažným je fakt, že rozvoj v oblasti umelej inteligencie je extrémne rýchly a dnes ešte nemáme ani predstavu, kam nás posunie o pár rokov,“ povedal Števček. Tieto trendy musia podľa jeho slov efektívne pretaviť do činnosti, no nezabúdať pritom na otázku kvality.
Umelá inteligencia je veľkou témou nasledujúceho obdobia. „Naša univerzita ako prvá prijala smernicu, ktorá reguluje prácu s AI. S umelou inteligenciou sa nedá bojovať, treba ju začleniť do akademických procesov,“ povedal Števček. V rámci konceptu digitálneho kampusu by podľa jeho slov mohol mať každý študent svojho personalizovaného akademického sprievodcu, ktorý mu pomôže skladať flexibilný rozvrh, odporučí predmety podľa kariérnych cieľov, včas upozorní na riziko predčasného ukončenia štúdia, ponúkne doučovanie či konzultácie s cieľom zníženia odchodu študentov v prvých ročníkoch.
Čo sa týka obsahovej stránky, prvky AI už teraz mnohé odbory zapájajú do každodennej výučby, tvrdí Števček. Ako dodal, tento trend bude pokračovať.
Volebné zhromaždenie UK v Bratislave zvolilo začiatkom novembra Števčeka za kandidáta na rektora najväčšej slovenskej univerzity. UK vedie od roku 2019. Po vymenovaní prezidentom SR sa Števček stane rektorom univerzity na funkčné obdobie od februára 2027 do konca januára 2031.
„Myslím, že nás čaká nebývalá zmena vzdelávania i vedeckej činnosti, ktorá zbúra existujúcu paradigmu toho univerzite ‚známeho‘ prostredia. Obzvlášť závažným je fakt, že rozvoj v oblasti umelej inteligencie je extrémne rýchly a dnes ešte nemáme ani predstavu, kam nás posunie o pár rokov,“ povedal Števček. Tieto trendy musia podľa jeho slov efektívne pretaviť do činnosti, no nezabúdať pritom na otázku kvality.
Umelá inteligencia je veľkou témou nasledujúceho obdobia. „Naša univerzita ako prvá prijala smernicu, ktorá reguluje prácu s AI. S umelou inteligenciou sa nedá bojovať, treba ju začleniť do akademických procesov,“ povedal Števček. V rámci konceptu digitálneho kampusu by podľa jeho slov mohol mať každý študent svojho personalizovaného akademického sprievodcu, ktorý mu pomôže skladať flexibilný rozvrh, odporučí predmety podľa kariérnych cieľov, včas upozorní na riziko predčasného ukončenia štúdia, ponúkne doučovanie či konzultácie s cieľom zníženia odchodu študentov v prvých ročníkoch.
Čo sa týka obsahovej stránky, prvky AI už teraz mnohé odbory zapájajú do každodennej výučby, tvrdí Števček. Ako dodal, tento trend bude pokračovať.
Volebné zhromaždenie UK v Bratislave zvolilo začiatkom novembra Števčeka za kandidáta na rektora najväčšej slovenskej univerzity. UK vedie od roku 2019. Po vymenovaní prezidentom SR sa Števček stane rektorom univerzity na funkčné obdobie od februára 2027 do konca januára 2031.