Števček: O potrebe nového Občianskeho zákonníka sa diskutuje 30 rokov

Bratislava 10. júna (TASR) - O potrebe nového Občianskeho zákonníka sa diskutuje už viac ako 30 rokov. Pri jeho rekodifikácii sa mení koncepcia, v rozumnej miere i terminológia. Chceme však zachovať vžité termíny a meniť len tie nevyhnutné. Pre TASR to uviedol predseda rekodifikačnej komisie pre nový Občiansky zákonník a rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček.



„Všetci dúfame, že sa to už konečne podarí,“ poznamenal Števček.



Potrebu rekodifikácie Občianskeho zákonníka vidí aj Monika Jurčová, profesorka z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Stotožňuje sa s dôvodmi, ktoré uvádzal legislatívny zámer z roku 2009. „Treba však zohľadniť, vzhľadom na dobu prijatia, že navrhované zmeny a novoty vtedy uvádzané sa musia filtrovať vývojom posledných 15 rokov,“ doplnila.



Ministerstvo spravodlivosti SR pripravuje návrh nového Občianskeho zákonníka. Jeho cieľom je okrem iného zmodernizovať občianske právo, prispôsobiť ho dnešným potrebám a zaviesť chýbajúce inštitúty. Rovnako aj zjednotiť podstatnú časť úpravy občianskoprávnych vzťahov, odstrániť duplicitu úpravy a presunúť úpravu z osobitných zákonov do Občianskeho zákonníka všade tam, kde to dáva zmysel.