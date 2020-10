Števček: Proces odvolávania M. Fikara výrazne poškodil reputáciu VŠ

Bratislava 27. októbra (TASR) – Pondelkový (26. 10.) proces odvolávania rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislava Miroslava Fikara výrazne poškodil reputáciu vysokých škôl (VŠ) a naštrbil dôveru verejnosti v legitimitu vnútorných mechanizmov akademickej samosprávy. Na sociálnej sieti to uviedol rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček.



"Stále verím, že samosprávnosť a autonómnosť rozhodovacích procesov je to najlepšie pre vysokoškolské prostredie na Slovensku. Je to moje bytostné presvedčenie, ktorému som do značnej miery zasvätil svoje pôsobenie vo funkcii rektora," uviedol rektor najväčšej slovenskej univerzity. Boj za zachovanie akademickej samosprávy stále považuje za spravodlivý a dôležitý. "Musím však protestovať proti spôsobu a okolnostiam, za akých včera Akademický senát STU navrhol odvolať rektora Fikara," poznamenal Števček.







Rektor UK rešpektuje vôľu vrcholného samosprávneho orgánu spriatelenej univerzity, no odmieta taký výkon autonómnych oprávnení samosprávy, ktorý sa snaží obmedziť verejnú kontrolu a transparentnosť vnútorných procesov vysokých škôl.



Akademický senát (AS STU) odsúhlasil návrh na odvolanie rektora Fikara. Za jeho odvolanie hlasovalo v pondelok počas zasadnutia AS STU 42 senátorov, proti bolo 14, zdržali sa traja.