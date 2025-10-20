< sekcia Slovensko
Števulová: Cudzinecká polícia opatreniami zamedzí kupčeniu
Poslanci zistili, že nedostatok termínov na tejto polícii sa týka najmä nízkej kapacity personálu.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Cudzinecká polícia urobila v posledných týždňoch technické opatrenia, ktoré by mali zamedziť kupčeniu s termínmi. Efekt opatrení by sa mal prejaviť v najbližších týždňoch. Po ukončení poslaneckého prieskumu na cudzineckej polícii v Bratislave, ktorý schválil ľudskoprávny výbor parlamentu, o tom informovala poslankyňa Zuzana Števulová (PS).
Poslanci zistili, že nedostatok termínov na tejto polícii sa týka najmä nízkej kapacity personálu. „Cudzinecká polícia nás informovala, že majú prísľub a budú navýšené počty zamestnancov, ktorí sú civilmi, čo by malo pomôcť pri spracúvaní žiadosti o azyl,“ podotkla Števulová. Odporúča, aby sa v navyšovaní počtu miest zamestnancov pokračovalo. Poslankyňa za SaS Vladimíra Marcinková doplnila, že na cudzineckej polícii by sa mohli zriadiť štátnozamestnanecké miesta alebo miesta vo verejnej správe, kde by bol väčší záujem o ne ako zo strany polície.
Zaviesť by sa podľa poslankyne Števulej mali aj kiosky, ktoré budú spracovávať biometrické údaje. „Dnes, keď si ľudia elektronicky podajú žiadosť o pobyt, stále sa sem musia dostaviť fyzicky, aby im boli zosnímané biometrické údaje, na čo si tiež potrebujú vyklikať termín,“ povedala.
Števulová tvrdí, že na cudzineckej polícii je nedostatok termínov pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, ktorí si chcú podať žiadosť o dočasné útočisko. Pripomenula, že doteraz nie je na to otvorené veľkokapacitné centrum v Snine.
V rámci cudzineckej polície je tiež problém s informovanosťou, uviedla Števulová. Odporúča, aby medzi cudzincami fungovala informačná kampaň, zaviedli sa fyzické aj online materiály vo viacerých jazykoch. „Tie informácie musia byť prístupné, zrozumiteľné v anglickom jazyku,“ podotkla Marcinková. Zároveň dodala, že na cudzineckej polícii nie sú dostatočne jazykovo vybavení ani pracovníci.
Ministerstvo vnútra a cudzinecká polícia pracuje podľa Števulovej na analýze, ktorá má určiť neuralgické body, čiže to, kde je ešte priestor na zlepšenie celej agendy.
Na zlú situáciu na cudzineckej polícii upozornila Únia miest Slovenska ešte v októbri minulého roka. Termínov v rezervačnom systéme polície nie je dostatok a dochádza aj ku kupčeniu s nimi. Ministerstvo vnútra tvrdí, že postupne prijíma opatrenia na stabilizáciu situácie. Termínov je zároveň podľa neho obmedzený počet pre kapacity cudzineckej polície, ktoré sa nedajú jednoducho navýšiť, pretože cudzinecká polícia pracuje s odbornou agendou.
Poslanci zistili, že nedostatok termínov na tejto polícii sa týka najmä nízkej kapacity personálu. „Cudzinecká polícia nás informovala, že majú prísľub a budú navýšené počty zamestnancov, ktorí sú civilmi, čo by malo pomôcť pri spracúvaní žiadosti o azyl,“ podotkla Števulová. Odporúča, aby sa v navyšovaní počtu miest zamestnancov pokračovalo. Poslankyňa za SaS Vladimíra Marcinková doplnila, že na cudzineckej polícii by sa mohli zriadiť štátnozamestnanecké miesta alebo miesta vo verejnej správe, kde by bol väčší záujem o ne ako zo strany polície.
Zaviesť by sa podľa poslankyne Števulej mali aj kiosky, ktoré budú spracovávať biometrické údaje. „Dnes, keď si ľudia elektronicky podajú žiadosť o pobyt, stále sa sem musia dostaviť fyzicky, aby im boli zosnímané biometrické údaje, na čo si tiež potrebujú vyklikať termín,“ povedala.
Števulová tvrdí, že na cudzineckej polícii je nedostatok termínov pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, ktorí si chcú podať žiadosť o dočasné útočisko. Pripomenula, že doteraz nie je na to otvorené veľkokapacitné centrum v Snine.
V rámci cudzineckej polície je tiež problém s informovanosťou, uviedla Števulová. Odporúča, aby medzi cudzincami fungovala informačná kampaň, zaviedli sa fyzické aj online materiály vo viacerých jazykoch. „Tie informácie musia byť prístupné, zrozumiteľné v anglickom jazyku,“ podotkla Marcinková. Zároveň dodala, že na cudzineckej polícii nie sú dostatočne jazykovo vybavení ani pracovníci.
Ministerstvo vnútra a cudzinecká polícia pracuje podľa Števulovej na analýze, ktorá má určiť neuralgické body, čiže to, kde je ešte priestor na zlepšenie celej agendy.
Na zlú situáciu na cudzineckej polícii upozornila Únia miest Slovenska ešte v októbri minulého roka. Termínov v rezervačnom systéme polície nie je dostatok a dochádza aj ku kupčeniu s nimi. Ministerstvo vnútra tvrdí, že postupne prijíma opatrenia na stabilizáciu situácie. Termínov je zároveň podľa neho obmedzený počet pre kapacity cudzineckej polície, ktoré sa nedajú jednoducho navýšiť, pretože cudzinecká polícia pracuje s odbornou agendou.