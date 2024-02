Števulová sa obáva, že vláda vyrieši otázku vedenia SIS zmenou štatútu

Bratislava 22. februára (TASR) - Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Števulová (PS) sa obáva, že vláda by chcela otázku vedenia Slovenskej informačnej služby (SIS) vyriešiť zmenou štatútu tajnej služby a nie zmenou zákona. Upozorňuje na riziko, že by vláda mohla takto obísť kompetencie prezidenta krajiny vymenovať riaditeľa SIS. Uviedla to v reakcii na vyhlásenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že otázku vedenia SIS vyriešia do niekoľkých dní.



Poslankyňa poukázala na to, že sa vláda vo štvrtok ráno zaoberala štatútom SIS a priblížila, že sa na to pýtali aj v parlamentnom výbore na kontrolu činnosti SIS. "V kombinácii s tým, čo dnes premiér Fico povedal, mám vážne obavy, že sa vládna koalícia v tomto procese bude snažiť obísť prezidentku a zákonom predpokladaný postup, kde šéfa SIS musí menovať prezidentka. Ak sa tak udeje, tak ide o návrat do temných čias 'mečiarizmu'," podotkla. Upozornila na riziko, že vládna koalícia našla možnosť, ako obísť zákon bez toho, aby ho menila. Hovorí o balansovaní na hrane zákonnosti.



Števulová doplnila, že rokovanie výboru podliehalo vyhradenému režimu, rovnako ako materiál o štatúte SIS na rannom rokovaní vlády. Preto ani nešpecifikovala obsah diskusie vo výbore na kontrolu činnosti SIS. Apelovala na vládnu koalíciu, aby takéto riziko nepodstupovala a rešpektovala platný právny stav.



Premiér vo štvrtok v NR SR vyhlásil, že do niekoľkých dní bude mať SIS riadne vedenie. Na post riaditeľa tajnej služby vláda 14. februára nominovala súčasného štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Pavla Gašpara. Šéfa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident. Hlava štátu Zuzana Čaputová už informovala o úvahách, že menovanie nového riaditeľa nechá na svojho nástupcu.