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Stíhaní policajtov a colníkov za zneužitie právomoci vlani pribudlo
Prípady príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a colníkov tvorili v minulom roku 42,4 percenta zo všetkých 224 vecí, v ktorých bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie.
Autor TASR
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Bratislava 5. septembra (TASR) - Počet prípadov, v ktorých polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) alebo colníci čelili trestnému stíhaniu pre zneužitie právomoci verejného činiteľa, vlani vzrástol. Trestné stíhanie začali vlani v 95 veciach, čo je o 17,3 percenta viac ako v roku 2024. Počet podaných obžalôb zároveň medziročne stúpol takmer o tri štvrtiny. Informoval o tom generálny prokurátor SR Maroš Žilinka na sociálnej sieti.
„Trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa spáchané príslušníkmi ozbrojených bezpečnostných zborov a colníkmi predstavujú závažný zásah do čistoty verejného života, pretože narúšajú dôveru občanov v štát a jeho inštitúcie,“ uviedol. Podľa Žilinku štatistiky ukazujú, že v roku 2025 sa zvýšila efektivita stíhania zneužívania právomoci verejného činiteľa v prípade príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a colníkov.
Obvinenie vzniesli v roku 2025 v 19 veciach v porovnaní so 17 prípadmi v roku 2024. Prokurátori podali obžalobu v 19 veciach, zatiaľ čo rok predtým ich bolo 11. Medziročne tak počet podaných obžalôb vzrástol o 72,7 percenta.
Prípady príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a colníkov tvorili v minulom roku 42,4 percenta zo všetkých 224 vecí, v ktorých bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie. Pri vznesení obvinenia predstavovali 36,5 percenta zo 52 vecí a pri podaných obžalobách 47,5 percenta zo 40 vecí.
Na zákonnosť v týchto prípadoch dohliadajú prokurátori krajských prokuratúr a vyšetrovanie vykonávajú vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby.
„Trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa spáchané príslušníkmi ozbrojených bezpečnostných zborov a colníkmi predstavujú závažný zásah do čistoty verejného života, pretože narúšajú dôveru občanov v štát a jeho inštitúcie,“ uviedol. Podľa Žilinku štatistiky ukazujú, že v roku 2025 sa zvýšila efektivita stíhania zneužívania právomoci verejného činiteľa v prípade príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a colníkov.
Obvinenie vzniesli v roku 2025 v 19 veciach v porovnaní so 17 prípadmi v roku 2024. Prokurátori podali obžalobu v 19 veciach, zatiaľ čo rok predtým ich bolo 11. Medziročne tak počet podaných obžalôb vzrástol o 72,7 percenta.
Prípady príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a colníkov tvorili v minulom roku 42,4 percenta zo všetkých 224 vecí, v ktorých bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie. Pri vznesení obvinenia predstavovali 36,5 percenta zo 52 vecí a pri podaných obžalobách 47,5 percenta zo 40 vecí.
Na zákonnosť v týchto prípadoch dohliadajú prokurátori krajských prokuratúr a vyšetrovanie vykonávajú vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby.