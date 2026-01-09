< sekcia Slovensko
Stíhanie s Norbertom B. prerušili pre zmeny v Trestnom poriadku
Norbert B. mal podľa obžaloby sprostredkovať vtedajšiemu vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Mariánovi Kučerkovi úplatok prostredníctvom exfunkcionára NAKA Bernarda Slobodníka.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Špecializovaný trestný súd prerušil trestné stíhanie s obžalovaným Norbertom B. v prípade podplácania. Urobiť tak mal pre zmeny v Trestnom poriadku súvisiace s posudzovaním výpovedí spolupracujúcich obvinených. Pre TASR to potvrdil obhajca obžalovaného Marek Para. Upozornili na to portál 360tka a denník Sme. Para pre TASR uviedol, že s pozastavením nesúhlasí a žiada, aby súd pokračoval.
„My žiadame pokračovať v konaní, lebo jednoznačne sa obžaloba rozpadla a dôvodnosť podozrenia zanikla. Takže my žiadame pokračovať a oslobodiť Norberta B. spod obžaloby,“ vyhlásil Para.
Norbert B. mal podľa obžaloby sprostredkovať vtedajšiemu vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Mariánovi Kučerkovi úplatok prostredníctvom exfunkcionára NAKA Bernarda Slobodníka. Cieľom mala byť pomoc pre podnikateľa Štefana Žigu, ktorý bol podozrivý z ekonomickej trestnej činnosti. Norbert B. vinu odmieta.
Štefana Žigu v októbri 2025 právoplatne odsúdili za korupciu na peňažný trest 100.000 eur. Za prijatie úplatku bol právoplatne odsúdený už aj Kučerka. V jeho prípade však súdy obnovili konanie týkajúce sa uloženého trestu. Norbert B. čelí obžalobám aj v kauzách Dobytkár a Očistec.
