Stíhanie v kauze šéfa bratislavského Nového Mesta Kusého zastavili

Bratislava 18. augusta (TASR) – Trestné stíhanie v kauze, kde figuroval starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý, zastavili. O rozhodnutí bratislavskej okresnej prokuratúry informoval Kusý spolu s jeho právnou zástupkyňou Evou Mišíkovou. Obvinenia z trestných činov zneužitia právomoci verejného činiteľa zrušil starostovi ešte vlani generálny prokurátor SR.



"Celá vec je uzavretá, nespáchal som žiadny trestný čin. Som nevinný a veci sú ukončené," uviedol Kusý. Okresná prokuratúra podľa jeho slov nadviazala na rozhodnutia okresného a krajského súdu, ktorými bol na jeseň 2020 prepustený z väzby. "Je neprijateľné, aby bol starosta či primátor stíhaný za to, že zamietne developerské projekty, keď obhajuje verejný záujem, názor a presvedčenie obyvateľov, že projekty nie sú v súlade s územným plánom," podotkol.



Mišíková priblížila, že prokuratúra zastavila aj ďalšie trestné stíhanie v obdobnej trestnej veci. "Bola rozptýlená akákoľvek pochybnosť o tom, že by môj klient v súvislosti s rozhodovaním o stavebnom konaní porušil akúkoľvek povinnosť, ktorá by zakladala trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa," zdôraznila.



Bratislavská krajská kriminálna polícia zadržala starostu na jeseň 2020. Vyšetrovateľ ho obvinil z dvoch prečinov a dvoch zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa. Tých sa mal dopustiť v prípade troch developerských projektov, ktoré zastavil. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozil trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.