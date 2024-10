Štipendiá pre talentovaných študentov majú byť VŠ vyplatené v decembri

Bratislava 7. októbra (TASR) - Štipendiá pre talentovaných domácich študentov a štipendiá pre najväčšie talenty z cudziny majú byť vysokým školám (VŠ) vyplatené v decembri. Nateraz prebieha finalizovanie rebríčka úspešných žiadateľov. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



"Na to, aby mohlo byť štipendium vyplatené, musí byť štipendista študentom VŠ a tento stav je možné overiť až v októbri, po zozbieraní všetkých údajov. Počas tohto obdobia prebieha kontrola všetkých údajov aj zo strany ministerstva. Nasleduje podpis zmluvy medzi ministerstvom a VŠ, čo tiež vyžaduje istý čas," priblížil rezort.



V rámci štipendií pre talentovaných domácich študentov bolo podľa ministerstva pre tento rok registrovaných 4582 žiadostí. Sfinalizovanie rebríčka žiadateľov predpokladá v priebehu novembra. Ako doplnilo, registrovaných bolo aj 2134 žiadostí o štipendium pre najväčšie talenty z cudziny. Rebríček by mal byť podľa rezortu sfinalizovaný do konca októbra, najneskôr však do polovice novembra.