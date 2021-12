Niekdajšiu výrobňu vianočných ozdôb budú rekonštruovať

Na snímke časť balkóna historickej budovy v obci Štítnik v okrese Rožňava, ktorú miestni poznajú ako niekdajšiu výrobňu vianočných ozdôb. Foto: TASR - Diana Semanová

Na snímke historická budova na námestí v obci Štítnik v okrese Rožňava. V Štítniku 25. decembra 2021. Foto: TASR - Diana Semanová

Na snímke časť námestia v obci Štítnik v okrese Rožňava, kde stojí aj budova, kde v minulosti ručne vyrábali vianočné ozdoby. 25. decembra 2021. Foto: TASR - Diana Semanová

Štítnik 25. decembra (TASR) – Historická budova v centre Štítnika v okrese Rožňava, ktorú miestni poznajú ako niekdajšiu výrobňu vianočných ozdôb, prejde rekonštrukciou. Pre TASR to potvrdila jej vlastníčka Klaudia Gallová.povedala s tým, že pri obnove ich spomalila pandémia nového koronavírusu, pokračovať plánujú v blízkej budúcnosti. Na aký účel by mala byť budova využívaná, nespresnila.Ako pre TASR uviedol starosta obce Ladislav Belányi, spolu s obecnými poslancami by si túto budovu vedeli predstaviť ako ubytovacie zariadenie s reštauráciou.uviedol. Úvahy o obnove výroby vianočných ozdôb považuje za pekný návrat do minulosti, no napriek miere evidovanej nezamestnanosti, ktorá sa v tomto okrese pohybuje na úrovni okolo 15 percent, si to veľmi nevie predstaviť.Uvedená stavba je jednou z dominánt námestia. Tento meštiansky, respektíve patricijský dom, vznikol v 80. rokoch 18. storočia. Známy je tiež ako palác Maritinszkých, neskôr patril rodu Sárkányiovcov. V minulosti v týchto priestoroch sídlila aj železiarenská spoločnosť Štítnická Concordia.Vianočné ozdoby tam začali vyrábať v roku 1954, prevádzka ukončila svoju činnosť v roku 2000. Výrobňa spadala pod spoločnosť Gemer - výrobné družstvo invalidov so sídlom v Sirku. Prevádzka v Štítniku bola zameraná na ručnú výrobu vianočných ozdôb, denne ich dokázali vyrobiť 8000. Veľké množstvo putovalo na zahraničný trh.Štítničanka Tatiana Belányiová, ktorá v tejto prevádzke pracovala 16 rokov, spresnila, že s ručnou výrobou sa začínalo v časti, ktorú vidieť z námestia.povedala s tým, že priestory v prednej časti tak už slúžili ako kancelárie a šatne. Budova je v súčasnosti nevyužívaná a navonok chátra.