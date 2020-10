Sto príslušníkov HaZZ, ktorí budú pomáhať na Orave, už otestovali

Bratislava 22. októbra (TASR) - Sto príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), ktorí budú pomáhať s testovaním na Orave, vo štvrtok dorazilo na Strednú školu požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR v Žiline. Do nedele (25. 10.) bude ich zázemím. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ.



Po príchode boli všetci hasiči otestovaní na ochorenie COVID-19. Ako doplnila Farkasová, zároveň boli oboznámení so špecifikami konkrétneho druhu antigénových testov a s postupom odberov. V piatok (23. 10.) v skorých ranných hodinách sa presunú na odberové miesta do okresov Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín.