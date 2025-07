STO ŽIVOTOV: Toľko vyhaslo na slovenských cestách tento rok

Bratislava 10. júla (TASR) - V bilancii tragických dopravných nehôd na slovenských cestách zaznamenali vo štvrtok ďalší smutný míľnik - 100. usmrteného človeka od začiatku roka. Polícia informovala, že stú obeť a život 25-ročného vodiča si vyžiadala štvrtková ranná nehoda v okrese Levice.



Hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek priblížil, že k nehode došlo približne o 04.25 h na ceste II/564. „Podľa doterajších zistení mladý vodič zišiel s vozidlom mimo vozovku, kde narazil do stromu. Po náraze bolo vozidlo odhodené do poľa. Mladý muž zraneniam na mieste podľahol,“ informoval policajný hovorca.



V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenala polícia síce nižší počet usmrtených osôb, zdôrazňuje však, že každý vyhasnutý život je tragédiou. „Takáto strata hlboko zasiahne aj široké okolie a pozostalí sa z toho spamätávajú veľmi dlho. Opäť preto vyzývam všetkých vodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť jazde, dodržiavali dopravné predpisy a vyhýbali sa situáciám, ktoré môžu viesť k podobným tragédiám,“ vyzval viceprezident PZ pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislav Polakovič.



Pripomenul, že polícia aj počas leta realizuje viacero dopravno-bezpečnostných akcií na zvýšenie bezpečnosti a elimináciu účastníkov porušujúcich zákon. „V spolupráci so Slovenským Červeným krížom organizujeme ukážky prvej pomoci, v rámci akcie Rada® od Vás preverujeme podnety od občanov a meriame rýchlosť na nebezpečných úsekoch,“ dodal Polakovič. Zvýšený počet policajtov podľa neho monitoruje bezpečnosť cestnej premávky aj v okolí letných kúpalísk a zábavných podnikov, policajné kontroly sa zameriavajú tiež na to, ako dopravné predpisy dodržujú motocyklisti, cyklisti, kolobežkári i chodci.