Štofko: O zdravotných predpisoch má rokovať pandemická skupina

Bratislava 19. júna (TASR) - Na budúci týždeň sa má k aktualizovaným medzinárodným zdravotným predpisom stretnúť medzirezortná pandemická skupina. Má prerokovať ďalší postup SR v danej veci. Uviedol to štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko po stredajšom mimoriadnom rokovaní parlamentného výboru pre zdravotníctvo iniciovanom opozíciou, kde sa venovali tomu, že SR sa od prijatia predpisov disasociovala.



"Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) zvolala už na budúci týždeň medzirezortnú pandemickú skupinu. (...) Má prerokovať ďalší postup k tomu, ako sa ďalej postavíme k medzinárodným zdravotníckym predpisom. Súčasne čakáme aj na pozície ostatných krajín, lebo momentálne aj na úrovni koordinácie v rámci Európskej únie, resp. Európskej komisie prebiehajú už tie rokovania," poznamenal Štofko s tým, že SR musí do 18 mesiacov vydať stanovisko o výhradách k predpisom.



Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár na postoji SR trvá. Našu pozíciu označil za výhodnú. Poukázal na to, že Slovensko má 18 mesiacov k vydaniu stanoviska k predpisom, nie rok ako ostatné krajiny. Opätovne namietal viaceré body aktualizovaných predpisov. Upozornil napríklad na neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd. Odmietol, že SR nebude mať po tom, ako sa disasociovala od prijatia predpisov, k dispozícii lieky či bude v izolácii.



Téme sa má ešte opäť venovať aj Výbor Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo. Stredajšie rokovanie prerušili. Opozícia na výbore opätovne odmietla, že SR sa dištancovala od nových medzinárodných zdravotníckych predpisov. V tomto smere skritizovala kroky Kotlára. "Stanovisko, ktoré dal Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), mám odborne spripomienkované. Je katastrofálne," povedal poslanec a exminister zdravotníctva Marek Krajčí z hnutia Slovensko. KDH vyzvalo vládu, aby Kotlára z funkcie odvolala. Opoziční poslanci zároveň vyčítali šéfke rezortu zdravotníctva, že sa na stredajšom rokovaní výboru nezúčastnila. Opätovne ju vyzvali, aby rozhodnutie SR k predpisom zvrátila.



Kotlár na výbore avizoval, že v septembri predstaví závery vyšetrovania k manažovaniu pandémie COVID-19. Tie podľa neho ukázali, že pandémia na Slovensku z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov nebola. Dané tvrdenia odmietla opozícia aj štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Štofko. "Načo máme splnomocnenca pri vyšetrovaní niečoho, čo na Slovensku nebolo? Je to pľuvanec do tváre všetkým, ktorí si ochorením prešli, všetkým pozostalým," skonštatoval poslanec Tomáš Szalay (SaS).



Slovenská republika sa na júnovom stretnutí členských krajín WHO v Ženeve verbálne disasociovala, teda dištancovala od prijatia balíka revidovaných článkov Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR).