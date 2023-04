Štofková Dianovská: Do výberu školy je ideálne zapojiť i samotné dieťa

Bratislava 19. apríla (TASR) - Rodičia budúcich prvákov v týchto dňoch vyberajú pre svoje deti základnú školu, ktorú budú navštevovať v nasledujúcich rokoch. Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská uviedla, že ideálne je do výberu školy zapojiť aj samotné dieťa.



"Zďaleka to nie je len o kúpe peknej školskej tašky a pomôcok. Je to rozhodnutie, ktoré ovplyvní chod celej rodiny, v ideálnom prípade na deväť rokov. Vaše deti tu budú tráviť väčšinu svojho času a vytvoria si priateľstvá na celý život," povedala hlavná školská inšpektorka. Okrem rozhovorov s rodičmi, ktorých deti už danú školu navštevujú, či preštudovania webovej stránky môžu rodičia podľa jej slov využiť aj možnosť návštevy školy priamo na vyučovaní. "Ak vám vedenie školy neumožní pozrieť si, ako prebieha vyučovanie, či prezrieť si priestory školy a porozprávať sa s budúcimi učiteľkami prváčikov, je to varovný signál," upozornila Štofková Dianovská a dodala, že každý rodič by si mal pozrieť aj školský vzdelávací program, ktorý je vlastne verejným záväzkom školy v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov, obsahuje ciele a poslanie vzdelávania, zameranie školy, učebné plány a učebné osnovy.



K mimoškolským aktivitám inšpektorka odporúča zistiť, či sú v priestoroch školy napríklad detašované pracoviská základnej umeleckej školy, centra voľného času či jazykovej školy. "V opačnom prípade musí rodič počítať s tým, že dieťa bude musieť cestovať za svojím krúžkom možno aj cez celé mesto alebo mimo obce," poznamenala.



Hlavná školská inšpektorka odporúča upriamiť svoju pozornosť na osem bodov, ktoré rodičov navedú na výber vhodnej základnej školy pre svoje dieťa. Prvým je podľa Štofkovej Dianovskej blízkosť školy k domovu, ktorá je jedným z najdôležitejších kritérií pri výbere základnej školy. Druhým sú učitelia, tretím prvý dojem zo školy. Zamerať sa je podľa nej potrebné aj na vybavenie školy, školský vzdelávací program, ale aj na úspechy a povesť školy a mimoškolský život. Posledným, ôsmym bodom je školský klub detí. "Zaujímajte sa, do ktorého ročníka bude môcť vaše dieťa klub navštevovať, aké sú poplatky, dokedy má školský klub prevádzku," upozornila rodičov hlavná školská inšpektorka. Niektoré školy ponúkajú aj rannú prevádzku.



Pre viac ako 62.000 detí sa spustil od začiatku apríla zápis do základných škôl. Miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zápisy potrvajú do konca apríla.