Stohlová: Skutočným zámerom Tarabu je vyjsť v ústrety developerom

Bratislava 14. marca (TASR) - Zámerom ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), ktorý chce prehodnotiť spoločenskú hodnotu chránených druhov, je vyjsť v ústrety developerom. Uviedla to podpredsedníčka parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS).



Tresty za poškodzovanie prírody, ktoré sa odvíjajú od spoločenskej hodnoty chránených druhov, sú v súčasnosti podľa Stohlovej nastavené tak zle, že strácajú preventívny účinok. "Skutočným zámerom ministra Tarabu je vyjsť v ústrety developerom. Tí musia platiť za škodu, ktorú v prírode svojou výstavbou spôsobia a splácajú tak svoj dlh spoločnosti," poznamenala poslankyňa. Ministrovi odkázala, aby sa namiesto snežienok venoval znečistenému ovzdušiu vo Zvolene či odstráneniu vrakunskej skládky.



Taraba vo štvrtok (13. 3.) informoval, že nariadil, aby na envirorezorte vznikla komisia, ktorá prehodnotí spoločenskú hodnotu ochrany viacerých zvierat a rastlín a uplatňovanie pokút. Chce, aby to bolo "v súlade so zdravým rozumom a nebolo nástrojom šikany občanov". Poukázal pri tom na pokutu 200 eur za odtrhnutie chránenej snežienky jarnej vo voľnej prírode, ktorá je podľa ministra vysoká.