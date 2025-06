Stohlová: Tarabove memorandum s obcami pitnú vodu v Málinci neochráni

Bratislava 12. júna (TASR) - Memorandum o spolupráci pri výstavbe prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec - Látky z dielne envirorezortu neochráni zdroj pitnej vody pre 60.000 obyvateľov. Ten sa bude dokonca vypúšťať. Vyhlásila to podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS).



Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) podľa nej síce sľubuje, že vodný zdroj nebude ohrozený, v praxi však robí všetky kroky na to, aby sa tento vodný zdroj nakoniec odstavil. „Nádrž najprv počas výstavby plánuje vypustiť. Kým sa opäť naplní, potrvá to roky a dovtedy Taraba počíta, že ju nahradia vodné zdroje Klenovec a Hriňová,“ upozornila Stohlová.



Poukázala zároveň na absenciu návrhu, ako plánuje z menšieho objemu pitnej vody obslúžiť územie, na ktoré doteraz boli tri plnohodnotné nádrže. Podotýka, že tieto regióny pritom už v súčasnosti bojujú s každoročným suchom, ktoré sa pre klimatickú zmenu bude len zhoršovať. Vyjadrenia o nepretržitých a spoľahlivých dodávkach vody považuje za „prázdnu floskulu“.



Nepozdáva sa jej ani to, že solidárny fond, v ktorom minister sľubuje milióny eur, sa má vytvoriť až potom, ako dotknuté obce poskytnú plnú súčinnosť a celá výstavba sa zrealizuje. Ak však štát svoje sľuby nedodrží, vymožiteľnosť je podľa nej pre obce zo skúsenosti nereálna. Za nepochopiteľné takisto považuje, že 40 percent z každoročných 2,5 milióna eur z tohto fondu má putovať do obcí, ktoré výstavbou nebudú nijako zasiahnuté. Príkladom je obec Budiná, ktorá je od miesta výstavby vzdialená 30 kilometrov a nie je ani súčasťou regiónu Podpoľania.



Vláda vo štvrtok schválila postup pri plnení memoranda o spolupráci pri príprave a výstavbe projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec - Látky. Pre Tarabu je dôležité, že vláda dala envirorezortu jednoznačný mandát, ktorý umožní realizovať konkrétne úkony, dohody aj konkrétne zmluvy. Pripomenul i to, že jedným z pilierov memoranda je zachovanie a udržanie vodárenského účelu vodnej nádrže Málinec ako spoľahlivého a trvalo udržateľného zdroja zásobovania obyvateľov daného územia pitnou vodou. Avizuje, že v najbližšom období dôjde k spresneniu celého projektu.