Stohlová:Kvóta na lov vlka nezmierni škody na hospodárskych zvieratách
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR povolilo v poľovníckej sezóne 2025/2026 odlov 74 jedincov vlka dravého.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Kvóta na lov vlka nezmierni škody na hospodárskych zvieratách. Myslí si to opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS). Reaguje tak na povolenia agrorezortu na odlov 74 jedincov vlka dravého. Upozornila, že skúsenosti z minulého roka ukazujú, že lov naprieč Slovenskom bol neadresný a strieľalo sa bez ohľadu na to, kde vznikali škody.
„Ak by ministerstvu pôdohospodárstva išlo o pomoc farmárom, investovali by do odborne podložených preventívnych opatrení, ktoré sa úspešne využívajú po celom svete,“ poznamenala. Podľa nej rezort nereflektoval ani na pochybenia a podozrenia z porušovania legislatívy počas minuloročnej sezóny. „Vlk sa lovil v tesnej blízkosti území, kde je jeho lov zakázaný. To Slovensko vystavuje riziku žalôb a pokút,“ pripomenula.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR povolilo v poľovníckej sezóne 2025/2026 odlov 74 jedincov vlka dravého. Kvótu na lov určilo vo štvrtok s tým, že ju prerozdelilo medzi kraje. Lov nebude povolený v územiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu, v ktorých je vlk dravý predmetom ochrany, v prihraničných územiach s Poľskom, Českom a Maďarskom, v panónskom biogeografickom regióne a v územiach v okolí ekoduktov.
