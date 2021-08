Štoksa: SIAF 2021 bude v znamení výročí, zúčastní sa 14 krajín

Bratislava 23. augusta (TASR) – Na medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2021 sa zúčastní 14 krajín vrátane Slovenska. Podujatie sa po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou uskutoční 4. a 5. septembra na letisku Kuchyňa v Malackách.



Priestor bude rozdelený na dve zóny – pre očkovaných s neobmedzenou kapacitou a OTP zónu (pre očkovaných, testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19) s kapacitou do 5000 ľudí. Generálny riaditeľ SIAF-u Hubert Štoksa a minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii.



„Budú to letecké dni v znamení výročí," avizoval Štoksa. Výročie si pripomenie napríklad talianska skupina Frecce Tricolori, ktorá deň pred festivalom pripravuje aj pozývací „demo-let" ponad Bratislavu. Rovnako budú oslavovať aj Biele albatrosy či Očovskí bačovia. Za „najväčších ťahúňov“ podujatia označil Štoksa premiéru najväčšieho vojenského dopravného lietadla Airbus A400M so statickou ukážkou či účasť stíhacích lietadiel MiG-15 z Poľska.







Minister vyzdvihol, že sa letecké dni sa podarilo zorganizovať v komplikovanej situácii. A to nielen vzhľadom na pandémiu, ale aj rekonštrukciu letiska Sliač, kde sa tradične konajú.



„Je to príležitosť urobiť to inak. Už len to, že máme potvrdených 14 krajín, robí z tohto podujatia v rámci Európskej únie letecké dni, ktoré majú najväčšiu medzinárodnú účasť,“ skonštatoval. Podotkol, že nejde len o vzdušné sily, ale aj politické návštevy, ktoré s podujatím súvisia.



„Všetko, čo dokáže u nás lietať, bude prítomné,“ avizoval Naď za Ozbrojené sily SR. Na letisku budú môcť ľudia vidieť lietadlo Spartan či vrtuľníky Black Hawk. K dispozícii bude aj pozemná a pásová technika, napríklad nové húfnice Zuzana 2. Doplnil, že profesionálni vojaci majú vstup na podujatia zdarma, platí to však len pre očkovaných.



„Letisko sme rozdelili na dve nezávislé zóny," priblížil Štoksa pandemické opatrenia. Na statických ukážkach sa budú môcť zúčastniť všetci, vzájomne sa však nestretnú. Návštevníci sa musia vopred registrovať na stránke. Lístky sa predávajú online. Ako vyzdvihol Štoksa, v Kuchyni sa podarilo oproti Sliaču dosiahnuť dvojnásobné kapacity dopravy aj parkovísk. Upozornil však ľudí, aby si nenechávali odchod na poslednú chvíľu. Na mieste bude možnosť otestovať sa antigénovými testami.