Stoltenberg: NATO nikdy nezasahuje do domácich politických záležitostí

Bratislava 6. júna (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) je na to, aby chránila demokraciu, otvorenosť a slobodu. Nikdy nebude zasahovať do domácich politických záležitostí. Vyhlásil to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v súvislosti s vyhláseniami Smeru-SD o tom, že komunikačná kampaň NATO môže zasahovať do volebnej kampane na Slovensku.



Stoltenberg počas tlačovej konferencie s premiérom Ľudovítom Ódorom zdôraznil, že kampaň je transparentná aktivita, ktorú NATO organizuje v koordinácii s národnými orgánmi danej krajiny. "NATO organizuje rôzne informačné kampane v rôznych krajinách, je to úplne bežná vec," doplnil s tým, že podobná kampaň sa konala na Slovensku v roku 2017. "Je to súčasť našej dohody s našimi spojencami," skonštatoval.



Premiér nerozumie, prečo je okolo kampane taká hystéria. Nejde podľa neho o žiadnu tajnú aktivitu a podobné kampane organizuje napríklad aj Európska komisia, aby hovorila o výhodách nášho členstva v EÚ. Nedáva mu zmysel, ak niekto podporuje naše členstvo v NATO a zároveň spochybňuje aktivity Aliancie.



Na komunikačnú kampaň NATO s názvom s názvom Why Ukraine Matters/Prečo na Ukrajine záleží upozornil cez víkend šéf Smeru-SD Robert Fico. Tvrdí, že okrem iného je jej cieľom zvýšiť počet Slovákov, ktorí podporujú vojenskú pomoc Ukrajine. Považuje to za zásah do volebnej kampane, keďže sa má uskutočniť cez leto a má byť určená pre ľudí vo vekovej a vzdelanostnej kategórii, ktorá kopíruje voličov Smeru-SD. Fico žiada, aby NATO kampaň odložilo na obdobie po septembrových parlamentných voľbách. Zároveň zdôraznil, že Smer-SD rešpektuje členstvo SR v NATO a plnenie našich záväzkov. V utorok Fico adresoval otvorený list generálnemu tajomníkovi NATO, v ktorom ho žiada o zrušenie verejnej súťaže, ktorú NATO vyhlásilo na kampaň.



Ministerstvá obrany a zahraničných vecí odmietli, že by kampaň NATO zasahovala do volebného procesu. Cieľom kampane je posilniť povedomie verejnosti o prínose členstva NATO pre bezpečnosť SR, uistiť verejnosť o schopnosti NATO posilňovať bezpečnosť SR a zvýšiť informovanosť o význame udržania podpory Ukrajiny pre bezpečnosť SR.