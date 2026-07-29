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Storočnica rozhlasového vysielania: STVR chystá mimoriadny program
Rozhlasové okruhy ponúknu poslucháčom spomienky, archívne nahrávky, rozhovory aj hudobné pripomenutie storočnice.
Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) chystá na pondelok 3. augusta mimoriadny program pri príležitosti storočnice od začiatku pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku, ktorý prepojí televíznu obrazovku aj rozhlasový éter. TASR o tom informovala PR manažérka Juliána Nemčíková.
Spresnila, že Dvojka odvysiela premiérový dokument o Jozefovi Murgašovi a sériu archívnych i súčasných programov pripomínajúcich históriu rozhlasu. Rozhlasové okruhy ponúknu poslucháčom spomienky, archívne nahrávky, rozhovory aj hudobné pripomenutie storočnice.
Dokument Ladislava Kaboša Zabudnutý génius Jozef Murgaš, približujúci osobnosť Slováka stojaceho pri základoch bezdrôtového prenosu hlasu, uvidia diváci Dvojky o 20.10 h. Rovnako reportážny film Dobré ráno, dobrý večer, ktorý odhalí zákulisie a históriu ranného rozhlasového spravodajstva, ďalej Cestovanie na vlnách z banskobystrického štúdia a Hlásia sa Košice - príbeh košického rozhlasu.
Dvojka pripomenie aj staršie oslavy výročí dokumentmi Rááádio (70. výročie) a Pod pyramídou (90. výročie). Divákom priblíži tiež Symfonický orchester Slovenského rozhlasu prostredníctvom portrétu a epizódy zo série Tváre orchestra. Priestor v snímkach či seriálových epizódach dostanú aj osobnosti rozhlasovej histórie ako Pavol Zelenay, Michal Tvarožek či Viera Bálinthová.
Druhý televízny okruh ponúkne aj legendárny program MA-TEL-KO s Drobčekom a Michalom Dočolomanským a architektúru budovy Slovenského rozhlasu priblíži v dokumentoch Obrátená pyramída a A3UM - Rehabilitácia. „Podvečerné vysielanie bude patriť archívnym prepojeniam televízie a rozhlasu v podobe šou Smejeme sa s rozhlasom s Magdou Pavelekovou a Zorou Kolínskou a relácii Vtipnejší vyhráva,“ dodáva Nemčíková.
Upozornila aj na premiérový koncert Slovenské impresie - Galakoncert k storočnici Slovenského rozhlasu z liptovského prostredia a tiež na dokument Rádio Devín: V dotyku s kultúrou, rovnako na filmy Iná hudba a „The sound is Innocent“ venované alternatívnej hudbe.
Rádio Slovensko ponúkne program zložený zo spravodajských spomienok, prúdových tém venovaných storočnici, archívnych záznamov nezabudnuteľných postáv a hudby, ktorá sprevádzala rozhlasové vysielanie počas storočia. Vo víkendovom vysielaní pred výročím privíta rozhlasovú legendu Vieru Horákovú v relácii Hosť sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou a v nedeľu v Dalila šou Petry Bernasovskej sa poslucháčom prihovorí humoristická dvojica Elena Vacvalová a Oliver Andrásy.
V pondelkovom programe Dobré ráno, Slovensko! prinesie poslucháčom tému Čo máte z rádiového sveta najradšej? a privíta legendu ranného vysielania Štefana Horského. V programe Na ceste domov si Rádio Slovensko z archívu pripomenie mená ľudí spojených s rozhlasom, ktorí by v roku 2026 oslávili sto rokov - napríklad architekta rozhlasovej pyramídy Štefana Svetka, herca Eduarda Bindasa, hudobníka Siloša Pohánku.
Ako ďalej približuje STVR, storočnici venuje aj päťdielny Príbeh na týždeň v predpoludňajšom vysielaní a publicistika pripomenie najznámejšie relácie Maratón, Sobotník, Humorikon a Bielikovci naživo z Moyzesovej siene v Bratislave, odkiaľ zaznievalo vysielanie v začiatkoch pravidelného vysielania.
Spresnila, že Dvojka odvysiela premiérový dokument o Jozefovi Murgašovi a sériu archívnych i súčasných programov pripomínajúcich históriu rozhlasu. Rozhlasové okruhy ponúknu poslucháčom spomienky, archívne nahrávky, rozhovory aj hudobné pripomenutie storočnice.
Dokument Ladislava Kaboša Zabudnutý génius Jozef Murgaš, približujúci osobnosť Slováka stojaceho pri základoch bezdrôtového prenosu hlasu, uvidia diváci Dvojky o 20.10 h. Rovnako reportážny film Dobré ráno, dobrý večer, ktorý odhalí zákulisie a históriu ranného rozhlasového spravodajstva, ďalej Cestovanie na vlnách z banskobystrického štúdia a Hlásia sa Košice - príbeh košického rozhlasu.
Dvojka pripomenie aj staršie oslavy výročí dokumentmi Rááádio (70. výročie) a Pod pyramídou (90. výročie). Divákom priblíži tiež Symfonický orchester Slovenského rozhlasu prostredníctvom portrétu a epizódy zo série Tváre orchestra. Priestor v snímkach či seriálových epizódach dostanú aj osobnosti rozhlasovej histórie ako Pavol Zelenay, Michal Tvarožek či Viera Bálinthová.
Druhý televízny okruh ponúkne aj legendárny program MA-TEL-KO s Drobčekom a Michalom Dočolomanským a architektúru budovy Slovenského rozhlasu priblíži v dokumentoch Obrátená pyramída a A3UM - Rehabilitácia. „Podvečerné vysielanie bude patriť archívnym prepojeniam televízie a rozhlasu v podobe šou Smejeme sa s rozhlasom s Magdou Pavelekovou a Zorou Kolínskou a relácii Vtipnejší vyhráva,“ dodáva Nemčíková.
Upozornila aj na premiérový koncert Slovenské impresie - Galakoncert k storočnici Slovenského rozhlasu z liptovského prostredia a tiež na dokument Rádio Devín: V dotyku s kultúrou, rovnako na filmy Iná hudba a „The sound is Innocent“ venované alternatívnej hudbe.
Rádio Slovensko ponúkne program zložený zo spravodajských spomienok, prúdových tém venovaných storočnici, archívnych záznamov nezabudnuteľných postáv a hudby, ktorá sprevádzala rozhlasové vysielanie počas storočia. Vo víkendovom vysielaní pred výročím privíta rozhlasovú legendu Vieru Horákovú v relácii Hosť sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou a v nedeľu v Dalila šou Petry Bernasovskej sa poslucháčom prihovorí humoristická dvojica Elena Vacvalová a Oliver Andrásy.
V pondelkovom programe Dobré ráno, Slovensko! prinesie poslucháčom tému Čo máte z rádiového sveta najradšej? a privíta legendu ranného vysielania Štefana Horského. V programe Na ceste domov si Rádio Slovensko z archívu pripomenie mená ľudí spojených s rozhlasom, ktorí by v roku 2026 oslávili sto rokov - napríklad architekta rozhlasovej pyramídy Štefana Svetka, herca Eduarda Bindasa, hudobníka Siloša Pohánku.
Ako ďalej približuje STVR, storočnici venuje aj päťdielny Príbeh na týždeň v predpoludňajšom vysielaní a publicistika pripomenie najznámejšie relácie Maratón, Sobotník, Humorikon a Bielikovci naživo z Moyzesovej siene v Bratislave, odkiaľ zaznievalo vysielanie v začiatkoch pravidelného vysielania.