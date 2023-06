Stovky pediatrov podávajú výpoveď z pohotovostí

Bratislava 30. júna (TASR) - Stovky pediatrov k piatku podávajú výpoveď z ambulantných pohotovostných služieb (APS). Odôvodňujú to okrem iného ich nedostatkom a preťaženosťou. Žiadajú dodržiavanie Zákonníka práce, rešpektovanie pracovného času, práva na oddych po práci aj na ochranu zdravia. Poukazujú pritom na to, že návrhy na zmenu fungovania pohotovostí v parlamente nepodporili. TASR o tom informovala Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSPPS SLS).



"V systéme chýba každý piaty pediater a každý druhý z tých, čo pracujú, je dôchodca. (...) Je absolútne kľúčové využiť limitované ľudské zdroje na zabezpečenie základnej liečebnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti o deti a dospievajúcich na najbližšie obdobie. To sa dá docieliť jedine optimálnym využitím ich pracovnej kapacity, ktorá nie je neobmedzená," skonštatovala.



Poukázala na to, že ministerstvo zdravotníctva preto navrhlo viaceré zmeny vo fungovaní ambulantných pohotovostí. Išlo o skrátenie ordinačných hodín do 20.00 h a redukciu niektorých bodov APS. "Po zverejnení návrhov na zmeny APS sa rozpútali vášne z jednotlivých regiónov, ignorujúce fakty a sledujúce jediný záujem, nenahnevať voličov. Politici ani spoločnosť nevypočula primárnych pediatrov, a preto tí využili svoje zákonné právo a začali podávať výpovede zo zmlúv s poskytovateľmi APS," podotkla spoločnosť.



Pediatri podľa vlastných slov odmietajú slúžiť nad rámec pracovného času určeného Zákonníkom práce a slúžiť bez ohľadu na ich vek a zdravotný stav. "Odmietame povinnosť, akú nemá žiaden pracujúci v tomto štáte, povinnosť slúžiť mimo pracovného času," povedali. Zároveň žiadajú profesionalizáciu ambulantných pohotovostných služieb, zvýšenie platieb za využitie služby APS, ale aj zvýšenie mzdy lekára za hodinu služby. Rovnako apelujú aj na edukáciu pacientov o tom, ako riešiť ľahké ochorenia.



Výpoveďami chcú pediatri podľa odborníčky ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Eleny Prokopovej vyslať signál, že v APS neslúžia dobrovoľne. V tejto súvislosti zdôraznila, že pediater, ktorý pracuje v ambulancii, je povinný slúžiť na ambulantnej pohotovosti. Poukázala, že väčšina pediatrov mala podpísané dobrovoľné zmluvy, pretože im zaručovali vyššiu mzdu a možnosť vyberania služieb. "Teraz, ako sme podali výpovede, si nebudeme môcť vyberať služby, bude nás rozpisovať vyšší územný celok, budeme slúžiť za deväť eur v hrubom, ale nikto nebude môcť povedať, že pediatri slúžia dobrovoľne," dodala pre TASR.



Podpredsedníčka mimoparlamentného Hlasu-SD Zuzana Dolinková nie je prekvapená, že pediatri podali výpovede z APS. Problémov v ambulantnom sektore je podľa nej veľa. Vyzvala ministra zdravotníctva Michala Palkoviča, aby situáciu začal riešiť a komunikoval s pediatrami. Líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič si myslí, že problém musí riešiť dočasne poverená vláda Ľudovíta Ódora. Deklaroval, že ak Palkovič príde s návrhom, je hnutie pripravené iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu.



Mimoparlamentná strana Aliancia v tejto súvislosti vyzvala predsedu parlamentu Borisa Kollára, aby sa situáciou bezodkladne zaoberali na mimoriadnej schôdzi NR SR. Volebná líderka strany Eduarda Hegera Demokrati Andrea Letanovská vníma, že pediatri sú preťažení. Mrzí ju, že v parlamente sa nenašiel poslanec, ktorý by sa ujal návrhu na zmenu fungovania pohotovostí, pričom by podľa nej súčasnú situáciu zlepšil.