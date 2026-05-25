STOVKY VÝJAZDOV: Hasiči mali minulý týždeň plné ruky práce

Na snímke hasičské vozidlá. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) minulý týždeň zasahovali 616-krát. Stodeväťdesiatsedem zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom, najviac v Bratislavskom kraji (38). HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.

Hasiči uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 234-krát. Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (162) a nebezpečných látok (23).

