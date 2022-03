Strach z pandémie klesá, Slováci sa viac obávajú inflácie a vojny

Bratislava 17. marca (TASR) - Obava z pandémie na Slovensku klesá, vystriedal ju strach z rastúcich cien, vojny na Ukrajine a stavu slovenského zdravotníctva. Vyplýva to z prieskumu Ako sa máte, Slovensko?



Respondenti v prieskume uviedli, že sa najviac obávajú rastúcich cien energií a inflácie (85,7 percenta), vojny na Ukrajine (78,2 percenta) a stavu slovenského zdravotníctva (77 percent). Obavy tiež pociťujú z popularity extrémistických skupín na Slovensku (64,7 percenta) a z príchodu vojnových utečencov (62,6 percenta). Pandémie koronavírusu sa obáva 44,5 percenta opýtaných.



"Rastúce ceny a napadnutie Ukrajiny vojskami Ruskej federácie pomáhajú rýchlo zabudnúť na obdobie pandémie. Dva roky po jej začiatku na Slovensku sa s výrazným náskokom pred klesajúcimi obavami z koronavírusu ocitajú obavy z rastúcich cien, stavu nášho zdravotníctva a vojny na Ukrajine," skonštatoval Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.



Prieskum sa uskutočnil od 24. februára do 1. marca na vzorke 1000 respondentov. Iniciovala ho prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.