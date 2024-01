Strana Demokrati podporila prezidentského kandidáta I. Korčoka

Bratislava 16. januára (TASR) - Mimoparlamentná strana Demokrati podporila za kandidáta na prezidenta diplomata Ivana Korčoka. Rozhodlo o tom predsedníctvo strany. Opozícia by sa mala podľa Demokratov spojiť v podpore Korčoka.



"Je pre nás kľúčové, že s Ivanom Korčokom máme rovnakú optiku na princípy spravodlivosti, ochrany právneho štátu, demokracie, bezpečnosti a obrany, ktoré sú aktuálne v našom štáte pre vládu Roberta Fica vážne ohrozené," uviedol v stanovisku predseda Demokratov Jaroslav Naď. Korčok podľa neho môže dôstojne a so správne nastaveným hodnotovým rebríčkom reprezentovať záujmy občanov. Zároveň ho považuje za čitateľného v oblasti zahraničnej politiky.



Naď tiež pripomenul, že cez lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho chce premiér Robert Fico (Smer-SD) ovládnuť všetky relevantné inštitúcie. Pellegrini ako prípadný prezident by podľa šéfa Demokratov konal "výlučne na základe pokynov súčasného premiéra". Aj preto strana Demokrati nabáda opozičné politické spektrum, aby sa zjednotilo v podpore Korčoka. Pellegrini zatiaľ oficiálne neoznámil svoju kandidatúru, svoje rozhodnutie má predstaviť v piatok (19. 1.).



Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna. Znovu kandidovať nebude. Na volebnú kampaň môžu kandidáti minúť pol milióna eur. Kampaň sa končí 48-hodinovým volebným moratóriom.