Demokrati vyzvali Žilinku, aby konal vo veci zverejňovania nahrávok

Bratislava 25. apríla (TASR) - Mimoparlamentná strana Demokrati vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby konal vo veci údajného manipulovania s nahrávkami, ktoré zverejňuje šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal šéf Demokratov a dočasne poverený premiér Eduard Heger. Fico by podľa neho nemal zostrihávať nahrávky, zverejňovať ich a vynášať zo spisov v snahe zdiskreditovať orgány činné v trestnom konaní.



"Mal by zaujať stanovisko k nahrávkam a povedať, či sa deje nejaké vyšetrovanie o tom, či sú nahrávky zákonné, nezákonné, ako sa k nim Robert Fico dostal," povedal Heger na adresu Žilinku. Generálny prokurátor by mal podľa neho povedať, ako sa stavia k nahrávkam tak, ako sa vyjadril v prípade nahrávok z poľovníckej chaty. "Mal by do toho vstúpiť ako arbiter. Nemal by ostať ticho a prizerať sa tomu, že Robert Fico manipuluje s nahrávkami a verejnou mienkou," dodal. Ak tento postup nie je legálny, Žilinka by mal podľa Demokratov vyvodiť závery.



Heger tvrdí, že šéf prokurátorov v tejto veci nekoná. Dodal, že pri zverejnených záberoch z poľovníckej chaty mal Fico tvrdiť, že ide o vynášanie zo spisu a Žilinka mal vtedy povedať, že sú nezákonné.



Uvoľnenie rúk orgánom činným v trestnom konaní podľa Hegera nezapadlo do Ficovho sveta, keďže jeho bývalí nominanti začali hovoriť o systéme, ktorý budoval Fico a aj expremiér Peter Pellegrini. Fico podľa Hegera najprv len kritizoval, ale v súčasnosti zachádza ďaleko, keď zverejňuje nahrávky, pričom sa nevie, odkiaľ ich má.



"Generálna prokuratúra SR sa nebude vyjadrovať k vyjadreniam politikov, špeciálne počas prebiehajúceho predvolebného boja. Ubezpečujeme, že príslušná prokuratúra vo veci koná," uviedla v reakcii pre TASR hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.