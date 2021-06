Strana Hlas-SD podporuje protesty odborárov

Bratislava 25. júna (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas – sociálna demokracia v plnej miere podporuje sobotňajší protest odborárov v Bratislave. Informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



Požiadavky na udržanie sociálneho rozmeru Zákonníka práce, garanciu minimálnej mzdy či návrat na ústavnú garanciu vekovej hranice odchodu do dôchodku, považuje strana podľa nej za absolútne opodstatnené a v súlade so sociálnodemokratickými hodnotami strany Hlas-SD.



"Podporujeme protest odborárov a vyjadrujeme im solidaritu v ich úsilí o dôstojné podmienky pracujúceho človeka. Ak by sme v sobotu nemali svoje dlhodobo plánované stranícke povinnosti, stáli by sme, tak ako v minulosti, spoločne s odborármi na námestí v modrých či oranžových vestách a dávali jasne najavo, že aj v tejto oblasti vláda oklamala ľudí a zabudla na všetky svoje predvolebné sľuby," uviedol líder Hlas-SD Peter Pellegrini.



Hovorkyňa pripomenula, že súčasná vládna koalícia dostala svoju dôveru vo voľbách aj na základe sľubu, že nebude siahať na sociálne istoty ľudí.



"Dnes sme svedkami priameho opaku a aktívneho rušenia sociálnych opatrení, zavedených sociálnodemokratickými vládami. Vláda zobrala ľuďom plnohodnotný 13. dôchodok, znefunkčnila automat na minimálnu mzdu, odstránila vekový strop odchodu do dôchodku a siaha na príplatky za nadčasy počas víkendov a sviatkov. Za týchto okolností úplne rozumieme rozhorčeniu odborárov a veríme, že ich protest pomôže zastaviť deštrukciu sociálneho štátu," dodal Pellegrini.