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Strana Právo na pravdu stavia 282 kandidátov naprieč Slovenskom
Najsilnejším regiónom je pre stranu Banskobystrický kraj, kde má 50 kandidátov.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Mimoparlamentná strana Právo na pravdu stavia do jesenných spojených volieb, ktoré budú jej prvé voľby, 282 kandidátov. Ide o nominantov strany, prípadne kandidátov, ktorých podporuje naprieč Slovenskom. Štyria sú kandidáti na post predsedov krajov, 44 ich kandiduje na primátora alebo starostu a zvyšní kandidáti sa uchádzajú o post poslancov v obecných, mestských alebo krajských zastupiteľstvách. Informovali o tom predstavitelia strany na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„S hrdosťou môžem oznámiť, že sa plnohodnotne na všetkých úrovniach zapojíme do jesenných komunálnych a krajských volieb, ktoré budú pre nás vôbec prvými, ale verím, že nie poslednými,“ skonštatoval predseda strany Zoroslav Kollár.
Za takmer tromi stovkami kandidátov sú podľa neho príbehy konkrétnych zanietených ľudí, ktorým záleží na obci, meste alebo kraji. Sú medzi nimi pedagógovia, podnikatelia, zdravotníci či odborníci, ktorí poznajú problémy svojich regiónov. Je medzi nimi napríklad aj nepočujúci kandidát, ktorý sa uchádza o post šéfa jedného zo samosprávnych krajov.
„Najsilnejším“ regiónom je pre stranu Banskobystrický kraj, kde má 50 kandidátov. Nasleduje Košický kraj so 46 kandidátmi a trojicu uzatvára Bratislavský kraj s 39 kandidátmi. V ostatných krajoch stavia strana okolo 30 kandidátov, „najslabším“ regiónom je Trenčiansky kraj. Čo sa zastúpenia žien týka, tvoria 25 percent zo všetkých kandidátov. V tomto smere je najsilnejším regiónom Nitriansky kraj.
V boji o kreslo primátora Bratislavy nepodporuje strana zatiaľ žiadneho kandidáta. „Nenašli sme, povedal by som, nikoho z našich radov, ani nikoho z ďalších kandidátov, koho by sme oficiálne podporili,“ poznamenal Kollár. Hoci strana považuje samosprávne kraje za „zbytočný medzistupeň“ a v rámci návrhu reformy je snahou o ich zrušenie či redukciu počtu i kompetencií, kandidátov na post ich predsedov stavia v štyroch vrátane Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Na post šéfky BSK kandiduje Zuzana Krajčovičová a strana verí, že bude poslednou predsedníčkou BSK.
„Našou prioritou sú silné regióny. Preto považujeme tieto voľby za veľmi dôležité,“ zdôraznil Kollár. Hovorí tiež o posilňovaní regionálnej politiky i reforme verejnej správy, ktorú chcú čoskoro predstaviť. Na tému posilňovania regiónov chcú hovoriť i so samosprávnymi združeniami.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„S hrdosťou môžem oznámiť, že sa plnohodnotne na všetkých úrovniach zapojíme do jesenných komunálnych a krajských volieb, ktoré budú pre nás vôbec prvými, ale verím, že nie poslednými,“ skonštatoval predseda strany Zoroslav Kollár.
Za takmer tromi stovkami kandidátov sú podľa neho príbehy konkrétnych zanietených ľudí, ktorým záleží na obci, meste alebo kraji. Sú medzi nimi pedagógovia, podnikatelia, zdravotníci či odborníci, ktorí poznajú problémy svojich regiónov. Je medzi nimi napríklad aj nepočujúci kandidát, ktorý sa uchádza o post šéfa jedného zo samosprávnych krajov.
„Najsilnejším“ regiónom je pre stranu Banskobystrický kraj, kde má 50 kandidátov. Nasleduje Košický kraj so 46 kandidátmi a trojicu uzatvára Bratislavský kraj s 39 kandidátmi. V ostatných krajoch stavia strana okolo 30 kandidátov, „najslabším“ regiónom je Trenčiansky kraj. Čo sa zastúpenia žien týka, tvoria 25 percent zo všetkých kandidátov. V tomto smere je najsilnejším regiónom Nitriansky kraj.
V boji o kreslo primátora Bratislavy nepodporuje strana zatiaľ žiadneho kandidáta. „Nenašli sme, povedal by som, nikoho z našich radov, ani nikoho z ďalších kandidátov, koho by sme oficiálne podporili,“ poznamenal Kollár. Hoci strana považuje samosprávne kraje za „zbytočný medzistupeň“ a v rámci návrhu reformy je snahou o ich zrušenie či redukciu počtu i kompetencií, kandidátov na post ich predsedov stavia v štyroch vrátane Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Na post šéfky BSK kandiduje Zuzana Krajčovičová a strana verí, že bude poslednou predsedníčkou BSK.
„Našou prioritou sú silné regióny. Preto považujeme tieto voľby za veľmi dôležité,“ zdôraznil Kollár. Hovorí tiež o posilňovaní regionálnej politiky i reforme verejnej správy, ktorú chcú čoskoro predstaviť. Na tému posilňovania regiónov chcú hovoriť i so samosprávnymi združeniami.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.