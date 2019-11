Strana SaS spájanie so zmenkami TV Markíza odmieta

Bratislava 6. novembra (TASR) - Parlamentná SaS odmieta, že by mal niekto v strane akýkoľvek poznatok o zmenkách TV Markíza. Reaguje tak na stredajšiu svedeckú výpoveď podnikateľa Ivana Cvika. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.



„Je pravda, že zbežne poznám prokurátorku Janette Plhákovú, avšak nikdy mi nič o žiadnej zmenke nespomínala, ako tvrdí svedok Ivan Cvik," povedal predseda strany Richard Sulík. Vyjadrenia svedka považuje SaS za "úbohé divadlo".



Podľa Lucie Ďuriš Nicholsonovej sú Cvikove tvrdenia nielen nepravdivé, ale aj absurdné. "Ivana Cvika nepoznám, nikdy som s ním a ani nikým iným nehovorila o kúpe žiadnej zmenky. Z medializovaných informácií o Cvikovej výpovedi pred súdom je zrejmé, že v mojom prípade obhajca Marek Para svedkovi Cvikovi položil navádzajúcu otázku, v ktorej on a nie svedok explicitne spomenul moje meno,“ myslí si.



Na stredajšom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu vo veci falšovania zmeniek TV Markíza sa opätovne objavila piata zmenka, a to počas svedeckej výpovede podnikateľa Ivana Cvika. Obžalovaní Pavol R. aj Marian K. vystavili podľa vlastných tvrdení štyri zmenky. Piatu mal ponúkať Cvik politikom, Markíze, ale aj prokurátorke Janette Plhákovej, ktorá ju mala mať pre predsedu SaS Richarda Sulíka.



Cvik ponúkal na verifikáciu túto zmenku viacerým politikom, podľa jeho slov na pokyn Mariana K. Medzi nimi boli aj poslanec NR SR Milan Krajniak (Sme rodina), Sulík aj europoslankyňa Lucia Nicholsonová (SaS). Zmenku na verifikáciu mal ponúknuť aj jej exmanželovi a bývalému novinárovi Tomovi Nicholsonovi.