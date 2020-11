Strana Spolu spúšťa petíciu za otvorenie škôl

Ilustračné foto. Foto: TASR Roman Hanc

Bratislava 22. novembra (TASR) – Mimoparlamentná strana Spolu spúšťa na stránke otvormeskoly.sk petíciu za otvorenie škôl. Chce ňou vyzvať vládu, aby pri uvoľňovaní protipandemických opatrení pristupovala k vzdelaniu ako jednej z hlavných priorít.hovorí predseda strany Spolu Juraj Hipš.Upozorňuje taktiež, že v prvej vlne nového koronavírusu ostalo bez akéhokoľvek vzdelávania 50.000 detí a ďalších 130.000 nemalo prístup k online vyučovaniu.upozorňuje Hipš na negatívne dôsledky na budúcnosť detí.Pripomína zároveň aj stanoviská Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a Detského fondu OSN (UNICEF), ktoré zatváranie škôl uvádzajú ako krajné riešenie boja proti pandémii.Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra, zatiaľ do 27. novembra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne.Od pondelka 16. novembra sa môžu žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia vzdelávať v malých skupinách na základných a stredných školách, ak im podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Rovnako sa obnovilo školské vyučovanie aj v stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách.Hoci minister školstva Branislav Gröhling (SaS) operoval s myšlienkou otvárať ďalšie školy od konca novembra, predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) podmieňuje ďalšie otváranie škôl výrazným znížením denných prírastkov nakazených novým koronavírusom a ďalšími plošnými testovaniami, ktoré majú byť účinným nástrojom pre toto zníženie do obdobia pred vianočnými sviatkami.V prípade dobrého vývoja premiér naznačil otváranie škôl po Troch kráľoch.