Strana Za ľudí sa má stretnúť s ministerkou Kolíkovou k súdnej mape

Bratislava 2. novembra (TASR) - Poslanci strany Za ľudí by sa mali s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou k tretej verzii súdnej mapy stretnúť v utorok. Strana tvrdí, že navrhovaná reforma nerieši najväčšie problémy justície. Pre TASR to potvrdilo tlačové oddelenie strany Za ľudí.



"Pre stranu je však problém, že navrhované zmeny, ktoré spočívajú len v premenovaní súdov na pobočky, nie sú žiadnou reformou a neriešia najpálčivejšie problémy justície, ktorými sú obrovské prieťahy v súdnom konaní a korupčné kauzy, keď sa dali za úplatky kúpiť rozsudky a spravodlivosť. Reforma justície by mala ísť ruka v ruke aj s reformou prokuratúry tak, ako je to deklarované v programovom vyhlásení vlády," uviedlo tlačové oddelenie.



Od rezortu spravodlivosti tiež strana očakáva návrh k spornému paragrafu 363 Trestného poriadku, ktorého riešenie by malo byť súčasťou reformy a väčšej otvorenosti prokuratúry.



Tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zrušiť by sa mali okresné súdy v mestách Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok.



Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková plánuje ponechať všetkých osem pracovísk, pričom majú vzniknúť len tri obvody. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.